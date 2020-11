Santa Teresa lança e-book com produções de estudantes de Direito

| Foto: Divulgação

A Faculdade Santa Teresa, por meio da Coordenação de Pesquisa e Extensão, lançou, pela editora Poisson, o e-book “Aspectos Educacionais e Iniciação Científica Aplicados ao Estudo do Direito”. Em seis capítulos, estudantes do curso com a orientação de especialistas publicaram artigos sobre temas relacionados à área do Direito.

O livro pode ser acessado gratuitamente no site da editora https://poisson.com.br/2018/produto/aspectos-educacionais-e-iniciacao-cientifica-aplicados-ao-estudo-do-direito/ . Estudantes da Faculdade Santa Teresa também podem baixar a obra no site da instituição www.faculdadesantateresa.edu.br.

A doutora em Ciências da Educação e coordenadora de Pesquisa e Extensão da faculdade, Suelânia Figueiredo, ressalta que o incentivo à pesquisa faz parte do DNA da Santa Teresa. “Acreditamos que a ciência tem um papel fundamental na transformação da sociedade. Prova disso, tem sido esse período da pandemia, em que as pesquisas tem sido essenciais”, disse.

Ela explica que este é o segundo e-book lançado pela instituição. Os livros fazem parte de um projeto da Faculdade Santa Teresa para incentivar a produção e publicação acadêmica. A proposta é apresentar, demonstrar, difundir o conhecimento produzido, acumulado ou transmitido. “Com esse projeto de publicação de e-books, queremos estimular alunos e docentes da instituição a produzirem conteúdo e conhecimento”, destacou.

Entre os temas do livro estão “Antropologia e direito: Possíveis interlocuções”, Agências reguladoras federais: Breves considerações sobre o papel dessas autarquias no âmbito do direito administrativo Brasileiro”, “Estrutura de mercado: Oligopólio”, “Estrutura de mercado: Concorrência monopolística e estrutura de mercado de produção”, “Os impactos econômicos causados pela concorrência perfeita, Mopólio e Oligopólio” e “Grau de concentração econômica, ação governamental e abusos do poder econômico nos mercados”.

Fazem parte da organização do e-book “Aspectos Educacionais e Iniciação Científica Aplicados ao Estudo do Direito”, os pesquisadores Suelânia Cristina Gonzaga de Figueiredo, a coordenadora do curso de Direito da Santa Teresa, Lucia Maria Correa Viana, e a pesquisadora Luciane Ribas Farias.

Também fazem parte do corpo científico do livro a diretora geral da Faculdade Santa Teresa, Amanda Estald, o doutor Guilherme Gustavo Vasques Mota, a doutora Kátia Viana Cavalcante, a mestre Maria Nazareth da Penha Vasques Mota, a especialista e a assessora da Coordenação do Curso de direito, Nadia Almeida Lima e a pesquisadora Rute Holanda Lopes, da Ufam.

