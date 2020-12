Senac oferta 288 vagas gratuitas para cursos de empreendedorismo

A lista com o nome dos candidatos selecionados será publicada na próxima segunda-feira | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-AM) oferta 288 vagas gratuitas para dez cursos de Empreendedorismo Iniciante.

As inscrições acontecem de 3 a 5 de dezembro (quinta-feira a sábado) no site https://am.senac.br/inscricao-psg . A coordenação municipal da capacitação é do Escritório do Empreendedor, gerido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Para o titular da Semtepi, Marco Pessoa, continuar a promoção da capacitação profissional da população com uma agenda que ultrapassa, que inclui o ano de 2021, mostra o compromisso da gestão do Prefeito Arthur Virgílio Neto com Manaus e o seu desenvolvimento econômico.

“Estamos finalizando mais um ano de gestão e o trabalho precisa continuar. Nossa maior preocupação é capacitar o maior número de pessoas, para que tenham mais oportunidades no mercado de trabalho ou até mesmo tenham a iniciativa de montar o seu próprio negócio. Isso gera renda, circulação de mais dinheiro na praça e a gestão do prefeito Arthur Neto, além de nos dar total autonomia para auxiliar o desenvolvimento do eixo econômico do município, nos instigou a valorizar muito mais as pessoas”, destaca.

A lista com o nome dos candidatos selecionados será publicada na próxima segunda-feira, 7/12 e as matrículas acontecem de 7 a 9/12 das 8h às 12h, presencialmente, no Centro de Educação Profissional José Tadros, localizado na rua Visconde de Itanhaem, 963, bairro Cidade Nova I, zona Norte, mesmo local onde os cursos serão ministrados.

Para efetuar a matrícula deve-se apresentar, no ato, um dos documentos relacionados a seguir como o certificado de curso de qualificação profissional; registro de ocupação em carteira de trabalho profissional; declaração da empresa empregadora; ou autodeclaração de trabalho/experiência profissional. Caso o candidato seja menor de idade, deve estar acompanhado do responsável legal.

Saiba quais são os cursos disponíveis, o número de vagas, as datas de realização de cada um e os pré-requisitos necessários para participar.

Práticas de trabalho da Manicure e Pedicure (10 vagas)

Realização – 9/12 a 11/1, de 13h às 17h

Pré-requisitos – idade mínima de 16 anos, com ensino fundamental II incompleto.

Prática de Trabalho da Manicure e Pedicure (10 vagas)

Realização – 9/12 a 11/1, de 18h às 22h

Pré-requisitos – idade mínima de 16 anos, com ensino fundamental II incompleto.

Atualização em Corte e Escova (14 vagas)

Realização – 9 a 30/12, de 19h às 22h

Pré-requisito – ser cabeleireiro.

Tranças e Penteados (14 vagas)

Realização – 9/12 a 11/1, de 16h às 19h

Pré-requisito – Ser cabeleireiro.

A arte de se Comunicar e de Vender Mais (40 vagas)

Realização – 9 a 22/12, de 19h às 22h

Pré-requisitos – idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo.

Práticas Administrativas em Escritório (40 vagas)

Realização – 9 a 30/12, de 19h às 22h

Pré-requisitos – profissionais de escritório ou que executam serviços de secretariado, ensino médio completo.

Técnicas Secretariais (40 vagas)

Realização – 9 a 30/12, 19h às 22h

Pré-requisitos – idade mínima de 16 anos, cursando ensino médio.

Informática Fundamental (20 vagas)

Realização – 9 a 22/12, de 13h às 17h

Pré-requisitos – idade mínima de 12 anos, cursando o ensino fundamental II.

Informática Fundamental (20 vagas)

Realização – 9 a 22/12, de 8h às 12h

Pré-requisitos – idade mínima de 12 anos, cursando o ensino fundamental II.

Recepção em Serviços de Saúde (40 vagas)

Realização – 15 a 30/12, de 8h às 12h

Pré-requisitos – idade mínima de 18 anos, cursando a partir do 2º ano do ensino médio, com conhecimentos comprovados em informática básica.

Atualização no tratamento de Feridas e Curativos (20 vagas)

Realização – 21/12 a 7/1, de 13h às 17h

Pré-requisitos – idade mínima de 18 anos e ensino médio completo.

Cuidados especiais com Idosos (20 vagas)

Realização – 15 a 30/12, de 13h às 17h

Pré-requisitos – idade mínima de 18 anos, ensino fundamental completo

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Feira de livros da USP online tem desconto mínimo de 50%

Especialista fala sobre empreendedorismo na retomada da economia