Fametro, IBER e CPJUR realizam evento de educação política em Manaus

Manaus - O Centro Universitário Fametro, em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino e Renovação (IBER) e o Centro Preparatório (CPJur), realizou neste sábado (5) a primeira edição do evento “Os dois lados da moeda”. A programação ocorreu no auditório Naíde Lins, unidade II da Fametro, localizada no bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus.

O evento é aberto ao público e inédito na cidade de Manaus. Especialistas de várias áreas estiveram reunidos para discutir, por meio de palestras e debates, os rumos da política brasileira, abordando a educação como instrumento de transformação na construção do pensamento crítico.

Segundo a reitora da Fametro, Maria do Carmo, programações como essas são importantes para despertar a consciência política dos cidadãos.

“As universidades têm o poder de disseminar conhecimento, o que estimula a educação política, e proporciona um senso crítico entre as pessoas. Isso é capaz de transformar o nosso país, por meio das escolhas dos nossos representantes na estrutura política”, pontuou a reitora.

Felipe Venturini, gestor do IBER, ressaltou a relevância de se ampliar os debates sobre educação política. “Para evoluirmos socialmente, diante do cenário econômico atual e com as mudanças políticas instaladas no Brasil nos últimos anos, é fundamental o desenvolvimento de iniciativas externas e de cunho político, para promover debates para as melhores práticas na política atual e no combate à corrupção”, informou Venturini.

O estudante de jornalismo Juliano Santiago, de 23 anos, destacou que o debate explanou algumas questões sobre as características da politica nacional. "Achei esclarecedor porque acredito que, para formamos uma consciência política, é necessário entender como funcionam as estruturas sociais que cercam o poder'', afirmou o estudante.

Participações

Esta edição do evento contou com a presença do filósofo e comentarista da rádio Jovem Pan, Adrilles Jorge, do advogado, filósofo e comentaristas da rádio CBN Amazônia, Helso Ribeiro e o gestor público e apresentador dos programas Morning Show e 3 em 1, Paulo Mathias.

O debate foi mediado pelo advogado, mestre em Ciências Jurídicas e diretor da Fametro, Wellington Lins Junior.

Assista a transmissão na íntegra:

