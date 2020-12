Faculdade Santa Teresa promove debate sobre o futuro das cidades

A programação da Jornada continua na sexta-feira (11), a partir das 18h30 | Foto: Divulgação

Manaus - Profissionais experientes na área de arquitetura e urbanismo estarão reunidos na Faculdade Santa Teresa debatendo sobre cidades, planejamento urbano e as interlocuções do poder público e privado nesta quinta-feira (10).

Entre os convidados estão o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas (CAUA-AM), Jean Faria, o coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese), Pedro Paulo Cordeiro, e o arquiteto do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Victor Marques.

O debate faz parte da programação da I Jornada de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Santa Teresa. Estudantes da instituição podem participar presencialmente do evento, que será realizado no auditório. Basta se inscrever pelo site https://www.even3.com.br/jornadaau/ . Os demais interessados podem assistir à transmissão da jornada pelo canal do youtube “Faculdade Santa Teresa”. Na quinta-feira (10) o evento inicia às 18h45.

A programação da Jornada continua na sexta-feira (11), a partir das 18h30. Serão ministradas as palestras “Arte Urbana”, “Trabalho de Conclusão de Curso” e “Apresentação de TCC de Arquitetura e Urbanismo”.

A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Santa Teresa, Melissa Toledo, ressalta que o evento é uma oportunidade para os estudantes e a sociedade em geral debaterem os problemas e as melhores soluções para as cidades. “Queremos despertar nos estudantes o espírito crítico fazendo com que eles reflitam sobre as questões e procurem como futuros profissionais da área as melhores formas de resolver e tornar as cidades melhores”, disse.

