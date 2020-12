Faça um passeio virtual pelo Cime Dr José Aldemir de Oliveira

O prédio do ensino fundamental é de dois andares, mas oferece uma plataforma elevatória para pessoas com dificuldades de locomoção e irá atender 1,6 mil alunos. | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - O Centro Integrado Municipal de Ensino (Cime) Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira, localizado no ramal do Brasileirinho, Distrito Industrial 2, zona Leste, o primeiro do tipo entregue pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, recebeu nova edição do “Passeio Virtual”, uma transmissão ao vivo nas redes sociais da Prefeitura de Manaus, coordenada pela Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom).

“Estamos reforçando, por meio das mídias sociais, o compromisso de prestar contas sobre as grandes obras que estão sendo realizadas na gestão Arthur Virgílio Neto e que ficarão como legados para a cidade, a exemplo desses Cimes, ou as ‘escolonas’ como o prefeito chama, que une ensinos infantil e fundamental em áreas com baixo Índice de Desenvolvimento Humano e isso reforça ainda mais a preocupação de proporcionar a sensação de pertencimento a esses espaços”, avaliou a secretária de Comunicação, Kellen Veras Lopes.

A live aconteceu na tarde desta quinta-feira, 10/12, foi apresentada pela jornalista Linda Almeida, da Semcom, e guiada pela titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed) Kátia Schweickardt e pela diretora do Cmei Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira, a professora Zilene Trovão.

Para a secretária, o “Passeio Virtual” é uma espécie de prestação de contas do que é feito pela gestão Arthur Virgílio Neto na educação.

“Mostrar para a população, por meio do Passeio Virtual, o nosso centro de ensino é uma maneira de dar certeza à população daquilo que foi feito, além de compartilhar responsabilidade, afinal a manutenção de espaços como esse não é uma tarefa fácil, e deve ser feita em conjunto”, disse.



Pioneira

A unidade educacional onde o “Passeio Virtual” aconteceu foi a primeira a ser inaugurada, ainda neste ano, sendo pioneira na capital em oferecer salas de música, leitura, multiuso, informática, vestiários masculino e feminino, brinquedoteca, 12 salas de aula em cada um dos prédios, jardins e espaços compartilhados, como a quadra de esporte coberta e auditório.

O que oferece o prédio

O prédio do ensino fundamental é de dois andares, mas oferece uma plataforma elevatória para pessoas com dificuldades de locomoção e irá atender 1,6 mil alunos.

“No primeiro dia de reunião no Cime, víamos nos olhares dos pais dos alunos que só de entrar já ficavam encantados com a estrutura, pois puderam ver qualidade de vida. Temos alunos que moram em comunidades muito carentes, em condições precárias, então essa é a visão da concepção da educação integral”, comentou a diretora da unidade, Zilene Trovão.

O nome do Cime Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira homenageia o educador que morreu aos 65 anos, vítima de um infarto. O professor deu grande contribuição à educação do Amazonas e possuía doutorado em Geografia Humana, com ênfase em Geografia Urbana.

Outros Cimes

Ao todo já foram inaugurados quatro, dos cinco Cimes previstos para o ano de 2020. Além do Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira, no Distrito Industrial II, também estão concluídos o Josefina Castro, localizado no bairro Jorge Teixeira e o Senador Artur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho, no bairro Gilberto Mestrinho e o Cime Dra. Vivian Estrela Marques Rodella, no bairro Lago Azul.

O Cime do bairro Novo Aleixo, no conjunto Águas Claras, está em fase de conclusão.

Quem financiou?

Os Cimes integram o Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (Proemem), com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de US$ 52 milhões. Em contrapartida, a prefeitura realizou a construção de sete creches.

Modelo de Manaus

O modelo implantado em Manaus tem aval do Ministério da Educação (MEC), que pretende expandir para o país.

Outros cinco previstos no projeto já possuem recursos garantidos para a construção.

‘Passeio Virtual’

O “Passeio Virtual” é um projeto do núcleo de mídias da Semcom, iniciado durante a pandemia do novo coronavírus, que permitiu à população visitar, mesmo que de casa, alguns importantes locais da capital amazonense como o Museu da Cidade de Manaus, a praça XV de Novembro (da Matriz) e sua igreja, o mercado municipal Adolpho Lisboa, a biblioteca municipal João Bosco Evangelista e o mais recente, o Casarão da Inovação Cassina, que marcou a volta do projeto, após três meses suspenso, devido às restrições do período eleitoral.

Confira o Passeio Virtual no Cime Prof. Dr. José Aldemir em:

https://www.facebook.com/prefeiturademanaus/videos/585622932287955/