Edtech lança formação gratuita para desenvolvedores

A transformação digital mostrou o quanto desenvolvedores são essenciais para o dia a dia. E isso vale para e-commerces, aplicativos que oferecem os mais diversos serviços, nuvem e muito mais. Por isso, Rocketseat-edtech apresentou o Discover , curso gratuito para novos desenvolves, nesta segunda-feira (14).

Segundo seus idealizadores, pelo Discover, o aluno pode aprender do zero os fundamentos do desenvolvimento de softwares e aplicativos. O curso trará aulas com fundamentos da programação, com cerca de 80 horas de conteúdo que vai do zero até os primeiros passos na carreira de desenvolvedor.

“Nossa missão é garantir a possibilidade de aprendizado ao maior número de pessoas possível, do norte ao sul do país, em qualquer local com um computador e acesso à internet", explica cofundador e CEO da Rocketseat, Robson Marques. "O curso é completo e gratuito, isso nos aproxima daqueles que por algum motivo imaginaram que ser dev era uma realidade distante".

Suprir a demanda

O lançamento do Discover é uma das primeiras ações a partir da união entre a Rockeseat e a Shawee, empresa especializada em hackathons. Elas somaram forças para construir uma ponte entre empresas e desenvolvedores por meio da educação, e reunir em uma única plataforma todo o ecossistema de programação.

