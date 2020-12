Petrobras abre12 vagas para 'Programa Jovem Aprendiz' em Manaus; veja

É importante ressaltar que o candidato deve estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental ou médio | Foto: Andre Motta/ Agência Petrobras

O Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA) abriu 12 vagas para jovens de 14 a 22 anos, em Manaus. As inscrições devem ser feitas até a próxima quarta-feira (16).

No programa, o jovem aprendiz selecionado terá oportunidade de fazer cursos profissionalizantes nas áreas de administração, logística, mecânica industrial, eletricista industrial, tecnologia da informação e comunicação.

Os aprovados no processo seletivo receberão aulas de capacitação no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e desenvolverão atividades de prática profissional no próprio Senai, cumprindo jornada de trabalho de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira.



A interação com a Petrobras se dará por meio de visitas técnicas, quando os jovens participantes do programa poderão conhecer as atividades da empresa.

O registro do contrato especial de aprendizagem na Carteira de Trabalho dos jovens será realizado diretamente pela Petrobras. Os aprendizes terão direito a salário-mínimo nacional, 13º salário, férias, vale-transporte e plano de previdência complementar opcional. Há vagas reservadas para pessoas com deficiência, sem limite de idade.

É importante ressaltar que o candidato deve estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental ou médio.

Para realizar a inscrição, clique aqui.

