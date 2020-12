Prefeito inaugura escola municipal com mais de 1,1 mil vagas

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, termina sua gestão investindo fortemente no terceiro pilar da educação: a infraestrutura física da rede. Nesta segunda-feira (21), o prefeito inaugurou mais uma escola, a Anna Raymunda de Mattos Pereira Gadelha, na rua Nestor Nascimento, bairro Lago Azul, Zona Norte. A nova unidade de ensino deve atender aproximadamente 1,1 mil alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, nos dois turnos.

“Aqui a prefeitura não gastou um centavo. Foi uma medida compensatória e a técnica de construção utilizada pela empresa é muito boa e aqui podemos entregar essa escola que comporta quase 1,2 mil alunos e tem uma quadra de esporte muito boa. A gente acrescenta ao aparato escolar uma unidade de primeira categoria. Não é um Cime, mas é tão importante quanto”, disse o prefeito.

A obra foi feita por medida de compensação da empresa Direcional Engenharia. A escola foi totalmente construída pela empresa e repassada ao município para integrar a rede física da educação fundamental e será administrada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). A nova escola conta com 16 salas de aula, além das salas da diretoria, pedagogia, secretaria e professores, laboratório de informática, biblioteca, depósito de material, depósito de material de limpeza, cantina coberta, cozinha com dois depósitos, área de recreio e 16 banheiros, inclusive para Pessoa com Deficiência (PcD).

Com essa nova escola, o Lago Azul, bairro periférico da zona Norte, com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), ganha mais um equipamento coletivo para melhorar a qualidade de vida de sua população. Além da escola hoje inaugurada, o Lago Azul conta ainda com o Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Dra. Viviane Estrela Marques Rodella, localizado na avenida Comendador José Cruz, e que foi símbolo da luta contra a Covid-19 ao se tornar o hospital de campanha municipal. Na área de Saúde, o bairro já conta com a clínica da família Carmem Nicolau, além de obras de mobilidade urbana, com a construção de um terminal de passageiros, o T6, e obras de recuperação viária com o Requalifica 7.

“Juntando essa escola e o Cime, temos vagas para 2,8 mil alunos no Lago Azul, um lugar que há bem pouco tempo não tinha nada. E aqui no meio, temos uma clínica da família e nunca nos esqueçamos que esse é um dos bairros com menor IDH da cidade. Enfrentamos as desigualdades trabalhando. Aqui não tinha nada, agora temos duas escolas e uma clínica da família. Mudou ou não mudou a vida das pessoas aqui?” questionou o prefeito. “Claro que mudamos a vida das pessoas e isso me dá muita alegria, mesmo”, concluiu.

“Aqui estamos consolidando um trabalho que começamos lá atrás. Estamos inaugurando um corredor educacional, isso mostra a vitalidade do que fizemos pela gestão pedagógica na cidade”, comemorou a secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt.

A manicure Patrícia Leal Silva, mãe de dois filhos, Daniel e Miguel, disse que o projeto da nova escola é abençoado por Deus. “Essa escola vai presentear não só meus filhos, mas os filhos de todos aqui da comunidade. Muitas vezes a gente enfrentava sol e chuva para pegar os filhos na escola, agora isso acabou. Estou muito feliz”, disse.

Homenagem

Anna Raymunda de Mattos Pereira Gadelha, natural de Manaus, nasceu no dia 29 de junho de 1909, filha de Júlio Verne de Mattos Pereira e de Anna Nunes de Mattos Pereira, foi casada com Augias Augusto Pinheiro Gadelha e não teve filhos. Ela morreu no dia 24 de julho de 1996, no Rio de Janeiro. Anna Raymunda trabalhou no Cartório do Tribunal de Justiça, era professora e dedicava-se em aulas particulares aos mais carentes. “Foi uma pessoa que fez muito por Manaus e merece receber essa homenagem”, concluiu o prefeito.

*Com informações da assessoria