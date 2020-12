Arthur Neto inaugura nova escola na Comunidade Alfredo Nascimento

No total, o prédio conta com nove salas de aula, atendendo 11 turmas, sendo maternal 1 e 2 em período integral e o maternal 3 com turmas nos turnos matutino e vespertino. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Como parte da agenda de inaugurações de importantes obras neste fim de ano e de mandato, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entregou nesta segunda-feira, 28/12, na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona Norte, a creche municipal Tude Moutinho da Costa, a 23ª da cidade, sendo a 18ª construída na atual gestão.

“Que se façam mais creches, porque é a primeira e primordial educação escolar oferecida para uma criança”, argumentou Arthur, ao inaugurar a nova unidade de ensino, que tem capacidade para atender até 200 crianças, de 1 a 3 anos.

Na ocasião, o prefeito alertou, mais uma vez, sobre a diferença na equação entre os recursos federais e municipais destinados à construção e ao custeio de uma creche. “O custeio é muito mais caro que a construção, porque o governo federal banca apenas 10% desse custeio e isso dificulta muito às administrações municipais. É preciso inverter essa equação, é preciso fazer algo que permita a construção de mais creches”, defendeu o prefeito.

Arthur Neto destacou que em 343 anos de civilização foi construída apenas uma creche na cidade de Manaus – e outras três funcionam com convênio.

“E nós vamos finalizar com 24 creches funcionando, ao total, demos um passo gigantesco, porque apesar dessa equação perversa, nós empregamos todo o nosso esforço para dotar a cidade dessas creches, que além de cuidar das crianças, liberta a mãe para buscar suas oportunidades”, reforçou o prefeito de Manaus.



A nova creche foi realizada com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância).

A obra apresenta uma metodologia inovadora, ao atender três premissas básicas do processo de implantação e expansão do programa Proinfância: custo da construção, tempo de execução e qualidade da construção.



A unidade é dividida em bloco de administração - a entrada principal da unidade; bloco de serviços, com entrada independente e localizado junto ao estacionamento; dois blocos pedagógicos; bloco multiuso; pátio coberto e playground. Todas as creches municipais contam com pedagogos e técnicos de enfermagem.



No total, o prédio conta com nove salas de aula, atendendo 11 turmas, sendo maternal 1 e 2 em período integral e o maternal 3 com turmas nos turnos matutino e vespertino. “Essa creche vai fazer um bem muito grande para a comunidade”, disse o líder comunitário José Filomeno, conhecido como “Bebé”.

Homenagem

O homenageado Tude Moutinho da Costa nasceu em 3 de outubro de 1944, em Benjamin Constant, Amazonas. Filho de Tude Gomes da Costa e Belmira Moutinho da Costa.

Tude Moutinho funcionário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); foi professor no colégio Amazonense Dom Pedro II, o “Estadual”, Centro, zona Sul, e no colégio Sólon de Lucena, Chapada, zona Centro-Sul. O advogado morreu em virtude de uma parada cardíaca, no dia 27 de dezembro de 2019, e deixou 11 filhos, além de netos e uma bisneta.

O desembargador Ari Moutinho, representando a família do homenageado, disse que ficou feliz por um espaço dedicado à educação faça homenagem ao seu irmão. “É um lugar simples e humilde, como era meu irmão, e que tem uma missão, que era a mesma do meu irmão, levar educação às nossas crianças e jovens. Fico muito grato ao prefeito e muito feliz por ver que essa é apenas uma das muitas inaugurações de creche na sua gestão”, disse. “Essa homenagem renova tudo o que é de bom para todos nós”, concluiu.

O prefeito Arthur Neto também destacou o homenageado como uma “figura boa e que só pensava no bem das pessoas”. “Tenho uma lembrança muito forte que, quando cheguei à Prefeitura de Manaus, ele ofereceu toda a sua ajuda para eu construir meu governo, e não era ajuda financeira, mas conselhos, observações sobre os projetos de governo. Ele merece essa homenagem”, complementou.

