Concurso da Seduc: convocados começam a ser empossados em janeiro

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto divulgou, nesta segunda-feira (28), o cronograma de lotação e posse dos professores, pedagogos e profissionais de apoio específico à Educação nomeados no Concurso Público de 2018. O atendimento iniciará no próximo dia 4 de janeiro de 2021, com encerramento agendado para o dia 19 do mesmo mês.



O cronograma completo pode ser acessado no link: http://www.educacao.am.gov.br/concurso-publico-2018 . O atendimento acontecerá no Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), para os grupos da Região Metropolitana e demais municípios, e nas gerências de Lotação e de Valorização do Servidor (Gelot e Gervs, respectivamente), para o grupo da capital. Tanto o Cepan como as referidas gerências estão localizados na sede da Secretaria de Educação, rua Waldomiro Lustoza, Japiim 2, zona sul.

A pasta reforça que os profissionais deverão respeitar as datas e horários estipulados no cronograma e que o atendimento acontecerá por ordem de classificação.

Grupos

O primeiro grupo a ser atendido, nos dias 4 e 5 de janeiro, é o de nomeados para atuação na Região Metropolitana de Manaus. Em seguida, de 6 a 14 de janeiro, é a vez dos convocados para atuação nos demais municípios do interior do Amazonas. Por fim, de 12 a 20 de janeiro, o grupo composto por nomeados da capital encerra o atendimento para lotação e posse.

Ainda no cronograma oficial, está disponível também a data para os retardatários de cada grupo: dia 05 de janeiro, a partir das 13h (Região Metropolitana); dia 15 de janeiro, às 8h (demais municípios do interior); e dia 20 de janeiro, às 8h e às 13h (Manaus). Durante o atendimento, deverão ser obedecidos os protocolos de segurança em saúde, como o uso obrigatório de máscara.

