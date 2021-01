Universidade Yale abre vagas para cientistas brasileiros

Os estudantes devem ter interesse em ciências biológicas ou biomédicas | Foto: Divulgação

Aos estudantes de graduação ou mestrado que buscam a excelência de um dos mais importantes centros acadêmicos do mundo, a universidade de Yale abriu um programa de mentoria para selecionar 25 alunos brasileiros para ciências biológicas e biomédicas.

O Yale-Proxima Mentorship Program irá oferecer workshops virtuais e debates em torno das práticas e estratégias de liderança em pesquisa entre os meses de março e dezembro de 2021 para os pesquisadores selecionados.

A ideia do programa é fortalecer a cultura científica e oferecer suporte aos pesquisadores destacados para o ingresso na comunidade científica internacional, com o estabelecimento de networkings e experiências profissionais diversas.

Termas como comunicação efetiva, estratégias de persistência e planejamento de carreira serão tratados ao longo do programa – com os participantes divididos em grupos de até cinco pessoas, com o apoio de um mentor selecionado entre os bolsistas do Programa Capes-Yale de doutorado em Ciências Biomédicas.

Para o final do programa um encontro presencial está previsto, para o simpósio internacional Seminars in Biomedical Sciences, a ser realizado no Brasil, reunindo jovens cientistas com lideranças do meio de todo o mundo.

A coordenação do programa é realizada pela doutora Mariana Nigro e liderado por Marcelo Dietrich, professor-associado da Yale School of Medicine (YSM), em parceria com o Yale Combined Program in Biological and Biomedical Sciences (BBS), Yale Office of International Affairs (OIA), Capes-Yale Graduate Scholars Program e Yale Poorvu Center for Teaching and Learning.

Os estudantes devem ter interesse em ciências biológicas ou biomédicas, estar cursando graduação ou mestrado, ou ter concluído mestrado recentemente, e não estar inscrito em nenhum programa de PhD ou doutorado.

É obrigatório que os concorrentes residam no Brasil e planejem seguir no país ao longo do programa – experiência em pequisa, mesmo que em áreas diversas, é qualificação considerada favorável para a seleção. As inscrições são gratuitas, e devem ser realizadas no site do Yale-Proxima Mentorship Program , onde encontram também maiores informações.

*Com informações da Hypeness

