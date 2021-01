Alunos do SESI AM estão na final da Olimpíada Nacional de Ciências

. O desafio nacional mobiliza estudantes de todo o país na construção de planos de ação para iniciar uma transformação ou aperfeiçoar uma iniciativa realizada por alunos com apoio de seus educadores | Foto: Divulgação

Manaus - Sete alunos da Escola SESI Dra. Emina Barbosa Mustafa seguem para a última fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), em formato on-line no dia 22 de janeiro. De acordo com a assessoria, em nota ao Portal EM TEMPO, a competição destina-se a alunos do ensino médio e do 8º e 9º ano do ensino fundamental de escolas de todo o Brasil.

Nessa fase os alunos vão responder 20 questões objetivas, envolvendo áreas como astronomia, biologia, física, história e química.

Em nova modalidade, desde o ano passado, cumprindo os protocolos de segurança por conta da pandemia, a ONC premia com medalhas de ouro, prata, bronze e menção honrosa os estudantes com melhor desempenho em nível nacional, e pode ser realizada em qualquer lugar.

Com o novo formato 100% online, o aluno faz as provas de forma remota também em casa.

Na Olimpíada de Química do Rio de Janeiro, os alunos também confirmaram presença entre os melhores projetos científicos caseiros, com trabalhos expostos no canal oficial da Olimpíada no Youtube.

Os experimentos foram realizados pelos alunos do 2º e 3º ano do ensino médio da Escola SESI Dra. Emina Barbosa Mustafa.



A mostra virtual “Química em Casa” recebeu três projetos destaques: Xilofone com Copos, Extração do DNA do Morango e Centro Gravitacional do Pet.

Os experimentos são de baixo custo e utilizam materiais de fácil reprodução domiciliar.

"Protetores da Infância”

Ao encerrarem o ano letivo de 2020, os alunos do SESI, autores do projeto “Protetores da Infância”, ainda entraram na lista de premiados do Desafio Criativos da Escola.

A iniciativa integra o Design for Change, movimento global que encoraja crianças e jovens a transformarem suas realidades, reconhecendo-os como protagonistas de suas próprias histórias de mudanças.

