Senac oferece mais de 1,7 mil vagas gratuitas em cursos técnicos; veja

No total, serão disponibilizadas 1749 vagas para seis cursos | Foto: Divulgação

Manaus - O Senac EAD está com inscrições abertas, de 3 a 11 de fevereiro, para cursos técnicos a distância oferecido por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As vagas serão ofertadas em 32 cidades localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Amapá, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Sergipe e Tocantins.

No total, serão disponibilizadas 1749 vagas para seis cursos: Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Qualidade, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Logística. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas somente pela internet, no site . As aulas iniciam em 15 de março.

Os cursos serão ofertados na modalidade de educação a distância, sem encontros presenciais. Toda aprendizagem será desenvolvida de forma autônoma, com horário flexível e os conteúdos e desafios dos cursos serão acessados pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

Entre os requisitos para acesso aos cursos estão idade mínima de 17 anos para o curso Técnico em Secretariado e 16 anos para as demais capacitações; estar cursando no mínimo o 2º ano do ensino médio; ser estudante e/ou trabalhador empregado ou desempregado e apresentar baixa renda (não superior a 2 (dois) salários mínimos federais por mês, per capita) devidamente comprovada mediante autodeclaração do aluno.

O resultado oficial da seleção, conforme classificação, será divulgado no Portal EAD, no dia 22 de fevereiro.

Importante destacar que não será possível trocar o curso, estado e polo após a inscrição. Candidatos que inscreverem-se em um polo diferente do estado onde residem devem estar cientes sobre a necessidade de deslocamento até a escola para a entrega dos documentos obrigatórios ao final do curso.

*Com informações da assessoria

