Governo do AM cria central de matrículas por telefone para população

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, inicia, na próxima segunda-feira (8), o processo de matrículas para novos alunos nas redes públicas de ensino.

Devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no estado, neste ano, o procedimento será realizado de forma inteiramente remota, por meio do site www.matriculas.am.gov.br e na Central de Atendimento Matrículas, criada para aqueles estudantes com documentação incompleta.

O serviço é para aqueles que buscam vagas na rede estadual da capital e interior e também para os pais que buscam atendimento para as escolas da Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed-Manaus).

Pais e responsáveis que se encaixam nesse grupo de alunos com documentação incompleta poderão ligar para o número 0800 434-4040, entre os dias 8 e 12 de fevereiro, das 7h até as 19h, para matricular os filhos em escolas das redes estadual e municipal.

Caso o solicitante tenha em mãos a documentação necessária, é recomendado que se utilize o Portal de Matrículas (link acima), que segue sendo o meio mais rápido para garantir vaga em uma das unidades de ensino do Amazonas.

O Atendimento Matrículas é voltado, também, para novos alunos com deficiência e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), grupos que, anteriormente, eram atendidos em momentos distintos no calendário.

“Nesse momento difícil em que estamos vivendo, é importante não somente garantir uma educação de qualidade a todos os estudantes do Amazonas, mas também salvaguardá-los", afirmou o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa.

Funcionamento

Ao entrar em contato pelo 0800 434-4040, o pai ou responsável irá ouvir uma mensagem gravada, alertando-o de que a ligação será retornada (callback).

A ideia deste procedimento é que não sejam criadas filas e, consequentemente, o solicitante não espere tanto tempo para ser atendido pela equipe da secretaria.

No retorno da ligação, o pai ou responsável deverá passar as informações do filho para que o atendente realize um cadastro e, em seguida, a matrícula na escola desejada.

Caso não haja vaga na unidade, ele será alertado e deverá optar por outra escola.

Embora o serviço da Central seja realizado totalmente por meio de ligação telefônica, a Secretaria de Educação reitera que, ao retornarem às aulas presenciais, os alunos deverão levar a documentação completa já na primeira semana de atividades.

Dúvidas

A Central de Atendimento de Matrículas também estará aberta para que pais, responsáveis e demais integrantes da comunidade escolar possam tirar dúvidas acerca de quaisquer tópicos relacionados à matrícula.

