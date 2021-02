Fapeam lança editais para representatividade feminina na ciência

A ação marca o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência | Foto: Reprodução Pixabay

Manaus- Afim de intensificar a representatividade feminina no campo da ciência, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), lançou, nesta quinta-feira (11), dois editais inéditos, para estimular a participação de mulheres e meninas na ciência.

A ação marca o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, celebrado hoje.

Foram anunciados os editais do Programa Amazônidas – Meninas e Mulheres na Ciência e do Programa Fapeam: Mulheres na Ciência.

Com investimento de R$ 7.514.304,00, os programas vão apoiar, ao todo, até 33 projetos de pesquisa com auxílio pesquisa e bolsas, com duração de 12 meses. Podem concorrer aos editais, pesquisadoras com título de mestre ou doutora.

“Queremos incentivar a promoção de ações que impulsionem o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e meninas na ciência. Nossa expectativa é de que sejam apresentadas boas propostas para que possamos contratá-las e assim fortalecer esse protagonismo feminino na área da CT&I no Amazonas” disse a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales.

Confira aqui os editais:

Programa Amazônidas: Meninas e Mulheres na Ciência

Programa Fapeam: Mulheres na Ciência

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Demanda por profissionais de Educação Física deve crescer