1º Workshop virtual sobre Pesca e Aquicultura é realizado no AM

Manaus – Acontece nos dias 15 a 19 de fevereiro, o 1º Workshop Técnico sobre Pesca e Aquicultura no Amazonas. O evento, que acontecerá de forma virtual, é direcionado para extensionistas rurais e demais profissionais da área.

Segundo informações do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), o projeto tem o objetivo de difundir conhecimentos científicos, técnicos e culturais.

O workshop, que acontecerá no horário das 9h ao meio-dia, irá discutir o panorama da pesca e piscicultura no estado, procedimentos para regularização ambiental, produção de tambaqui em sistema intensivo, pesca manejada do pirarucu, Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-bio), subvenção econômica do pirarucu, entre outros assuntos.

“As atividades de piscicultura e pesca são de grande expressão econômica para o Amazonas, pois além da especial importância da garantia alimentar, ainda são consideradas promissoras na geração de ocupação e renda no interior do estado”, destacou o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso.

A programação contará com a participação de especialistas da Embrapa Amazônia Ocidental, Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa/Sepror), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam).

