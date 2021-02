Faculdade Santa Teresa realiza vestibular online

Para quem deseja iniciar um curso de graduação ainda neste semestre, a Faculdade Santa Teresa está com inscrições abertas para o vestibular online. O formato digital da prova foi adotado pela instituição como forma de prevenção ao coronavírus, evitando aglomerações.

As inscrições podem ser feitas no site https://faculdadesantateresa.edu.br/vestibular/ . A diretora geral da Faculdade Santa Teresa, Amanda Estald, diz que, neste momento de pandemia, a modalidade do vestibular online é uma alternativa segura para os candidatos.“Iniciar a graduação faz parte dos planos de muitas pessoas. Esse sonho não pode ser interrompido. Por isso, a Santa Teresa trabalha para criar soluções que se adequem ao cenário atual e atendam a necessidade dos estudantes”, ressaltou.

A Faculdade Santa Teresa oferece mais de 11 cursos de graduação. Além do vestibular, o candidato pode ingressar no ensino superior utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Também pode ser por transferência, quando são oriundos de outras instituições de ensino, ou portador de diploma de graduação.

Na Santa Teresa o estudante conta com uma estrutura de excelência para a aprendizagem, com laboratórios e tecnologias que facilitam e auxiliam em todo o processo de formação. A faculdade possui um ambiente digital inovador, que permite aos docentes realizarem todo o acompanhamento pedagógico do aluno.

*Com informações da assessoria