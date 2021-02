Transferência de alunos no AM segue até sexta-feira (19); confira

Assim como se deu a matrícula de novos estudantes, a transferência será feito de maneira 100% remota, por meio do Portal de Matrículas ou pela Central de Atendimento de Matrículas | Foto: Reprodução

Manaus - Inicia hoje (17) e segue até a sexta-feira (19), o período de transferência de alunos das redes públicas do Amazonas.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Secretaria Municipal de Educação (Semed-Manaus), ontem (16), as pastas encerraram as transferências de estudantes com deficiência e, a partir de agora, o procedimento está aberto para os demais alunos, incluindo aqueles que cursarão a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Assim como se deu a matrícula de novos estudantes, a transferência será feito de maneira 100% remota, por meio do Portal de Matrículas ou pela Central de Atendimento de Matrículas, pelo número 0800 434-4040.

As secretarias reforçam que, em razão do avanço da pandemia da Covid-19 no estado, nenhuma unidade de ensino está realizando atendimento presencial.

Documentação

Os pais ou responsáveis cujos filhos possuem a documentação completa e com acesso à internet deverão realizar a transferência por meio do Portal de Matrículas, que funcionará 24h.

Enquanto isso, a Central de Atendimento de Matrículas deverá ser buscada por aqueles que estão com a documentação incompleta, sem documentação ou dificuldades de conectividade, até sexta-feira, das 8h às 17h.

Da mesma forma como ocorreu no período de matrículas de novos alunos, as vagas para transferência estarão abertas conforme disponibilidade das escolas. Caso a unidade não apareça como opção no site, é porque ela não possui vagas abertas.

