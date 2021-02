Prefeitura de Fonte Boa abre três Processos Seletivos

Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensino fundamental, médio/ técnico, superior | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Prefeitura de Fonte Boa, no estado do Amazonas, anuncia três Processos Seletivos Simplificados que juntos disponibilizam 605 oportunidades.

Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensino fundamental, médio/ técnico, superior, registro no conselho de classe, idade mínima de 18 anos completos na data de admissão, aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, estejam em dia com as obrigações militares e eleitorais, entre outros.

Há oportunidades disponíveis para os seguintes cargos:

Edital nº 1/2021:

Professor ED-LPL-II (220); Pedagogo (5); Pedagogo da Educação Especial (1); Nutricionista (2); Educador Físico (6); Técnico em Nutrição (4); Técnico Administrativo (7); Auxiliar Administrativo (7); Vigia (9); Enfermeiro (1); Técnico em Enfermagem (1) e Monitor (54);

Edital nº 2/2021:

Médico Cirurgião (2); Médico Clínico Geral (5); Médico Ultrasonografista (1); Médico Ginecologista (1); Médico Anestesiologista (1); Enfermeiro (7); Nutricionista (2); Fonoaudiólogo (1); Fisioterapeuta (1); Assistente Social (1); Bioquímico Farmacêutico (1); Técnico em Enfermagem (3); Técnico em Análise Clínica (6); Técnico em Radiologia (4); Técnico em Nutrição (2); Técnico Administrativo (4); Digitador (1); Auxiliar Administrativo (9); Auxiliar de Serviços Gerais (8); Motorista de Autos (2); Vigia (2) e Artífice (2);

Edital nº 3/2021:

Psicólogo (2); Assistente Social (3); Orientador Social (21); Advogado (1); Auxiliar Administrativo (24); Técnico Administrativo (15); Análise de Sistemas (1); Mecânico Geral (1); Motorista de Máquina Pesada (2); Motorista de Autos (2); Motoboy (2); Vigia (20); Auxiliar de Serviços Gerais (40); Engenheiro Ambiental (1); Servente (12); Técnico em Agropecuária (3); Técnico em Recurso Pesqueiro (5); Guarda Municipal (10); Gari (55) e Pedreiro (2).

Vale ressaltar que algumas das vagas ofertadas são para profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital.

O salário base ofertado varia de R$ 1.100,00 a R$ 12.000,00 e a carga horária a ser cumprida é de 20 a 40 horas semanais.

Inscrição e seleção

As inscrições serão realizadas nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2021, das 8h às 12h e das 14h às 17h, presencialmente, na Escola Municipal Professor Valnei Correa de Souza, situada na rua Barnabé Gomes, nº 10, centro.

Não será cobrada taxa de participação.

Como método de seleção, será realizada análise do currículo e títulos.

Caso haja empate, a preferência será dada ao candidato que apresentar idade mais avançada, dentre aquelas com idade igual ou superior a 60 anos.

*Com informações da assessoria

