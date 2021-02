1º Encontro Pedagógico de alfabetização debate práticas em Manaus

No total, serão quatro encontros pedagógicos de alfabetização durante o ano letivo com os educadores. O próximo está marcado para o dia 21 de março. O terceiro, dia 13 de agosto; e o último, dia 2 de outubro. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Gestores, professores e pedagogos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) participaram na manhã desta sexta-feira, 19/2, do 1º Encontro Pedagógico de Alfabetização 2021, com o tema “Alfabetização de Forma Remota: habilidades de leitura e escrita”, com transmissão pelo YouTube.



A ação foi realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Departamento de Gestão Educacional (Dege) e atendeu 314 unidades de ensino com aproximadamente 328 pedagogos e 2.141 professores,

De acordo com a assessoria, a meta é criar oportunidades para o diálogo e troca de experiências sobre alfabetização, com vistas à realidade vivenciada e necessidades dos educadores da rede municipal de educação de Manaus.

O diretor do Dege da Semed, Evaldo Bezerra Pereira, afirmou que o evento visa orientar educadores que vão trabalhar durante o ano letivo a enfrentar mais uma vez o desafio do ensino remoto. “Diante da atual realidade, seguimos uma orientação do prefeito David Almeida de dar aos profissionais da educação subsídios para enfrentar esse novo desafio, que é alfabetizar de forma remota. Planejamos então esse encontro, e aqui os participantes obtiveram informações de especialistas na área do ensino remoto, que nos ajudaram no conhecimento de várias metodologias tecnológicas que irão colaborar nesse novo processo de ensino e aprendizagem”, explicou.

O palestrante do encontro, Renan de Almeida Sargiani, explicou a importância de sua palestra aos educadores do município de Manaus.

A professora Isaura Santos da Silva, da escola municipal Maria das Graças Andrade Vasconcelos, que trabalha com alunos do 3º ano do ensino fundamental, participou do encontro e contou sua experiência na escola. Ela usou vídeos e mostrou o trabalho pedagógico com as crianças.

" Iniciar o ano letivo abordando essa temática dos seis pilares para Alfabetização da Política Nacional da Alfabetização, o PNA, é de considerável importância. Nós, professores, ainda vemos a PNA como algo novo, a que precisamos nos adaptar. Esse encontro vai nos fazer refletir que os seis pilares propõem como habilidades a serem desenvolvidas ou alcançadas " Isaura Santos da Silva, Professora

No total, serão quatro encontros pedagógicos de alfabetização durante o ano letivo com os educadores. O próximo está marcado para o dia 21 de março. O terceiro, dia 13 de agosto; e o último, dia 2 de outubro.

