Estudantes do AM fazem prova do Enem hoje (23) e amanhã (24)

Manaus (AM) - As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) finalmente são aplicadas para os estudantes amazonenses. No total, mais de 160 mil pessoas se inscreveram para realizar as provas no estado, nesta terça e quarta-feira (23 e 24). Conforme educadores e especialistas no Enem, o Amazonas terá cerca de 80% de abstenções. Manauaras contam suas expectativas para a prova.

Laila Pauline, estudante do último ano do ensino médio, é uma dessas pessoas que está buscando uma vaga em uma universidade pública. Ela sonha em cursar Direito. “Com a situação da pandemia tudo mudou. Eu tive que me adaptar com aulas do ensino médio e cursinho mas continuo mantendo o foco”, afirmou a estudante



A pandemia sem dúvida afetou a vida de estudantes como a Laila. Para quem já realizou a prova outras vezes é possível ainda sentir mais esta diferença. É o caso da candidata Louise Castro. Com 19 anos ela tenta pela terceira vez ingressar em um curso de medicina. “Eu me senti prejudicada por causa de tudo que está ocorrendo, por não ter mais acesso às aulas presenciais. Em algumas aulas não pode ter perguntas como é presencialmente. Mas sem dúvida o mais difícil é continuar tendo tantas notícias ruins, com parentes e amigos morrendo”, conta ela.

Aulas no curso da Louise passaram a ser totalmente em plataforma digital a partir do lockdown no Amazonas. Ela sentiu dificuldades, pois não podia tirar dúvidas no momento da aula | Foto: Divulgação

A estudante Eduarda Simas foi uma das candidatas que desistiu de realizar a prova em meio a tantas notícias ruins. “Eu não consegui nem estudar durante essa pandemia. Isso afetou o meu psicológico. Eu me inscrevi, mas não vou fazer. Tenho medo de pegar o vírus mais uma vez. A primeira vez foi horrível”, contou a estudante de 18 anos.

AM terá cerca de 80% de abstenções, segundo estudioso

O educador Mateus Prado, especialista em Enem, prevê um índice alto de abstenção no Amazonas diante da pandemia da Covid-19. “A abstenção de 2019 em média foi de 25% em todo o país. Desse ano as provas que já foram realizadas tiveram uma média de 55% no primeiro dia, já com os efeitos da pandemia. Já existiam pesquisas no começo do ano de 2020 mostrando que boa parte dos alunos já queria desistir. No Enem digital a abstenção foi maior ainda. Com isso acompanhamos também a situação do Amazonas que prevemos uma abstenção de cerca de 80%”.

Para o estudioso, a previsão alta se dá por abandono intelectual aos candidatos. “No Amazonas há uma situação de desânimo não só na saúde pública. Há um abandono intelectual da população também. A desistência em estudar. É uma geração toda que será prejudicada”.

Dicas



O professor de Língua Portuguesa Victor Hugo Aguilar, que esteve ao longo do ano passado e começo deste ano preparando alunos para o Enem em diversos cursinhos em Manaus, pede calma e atenção dos candidatos. “Levem uma máscara confortável para que isso não atrapalhe seu desempenho. Leve um spray com álcool em gel no bolso e acima de tudo mantenham a calma. A ansiedade atrapalha muitos candidatos. Uma refeição leve um dia antes e o descanso mental também é de suma importância.

Para o professor de português Victor Hugo é preciso se atentar a alguns detalhes para a prova | Foto: Divulgação

Victor Hugo ainda dá dicas sobre a redação que será aplicada no primeiro dia. “Leia os textos motivadores, que é o texto que leva ao tema da redação, com calma. Grife as principais palavras chaves. E a partir dessas palavras, desempenhe um bom texto. Em hipótese nenhuma pode copiar algo desse texto motivador. O candidato tem que ter um repertório além dos textos motivadores. Essa é a expectativa da banca".

Ponto facultativo

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai operar com a frota total de ônibus | Foto: Divulgação

Devido a realização das provas do Enem, o prefeito de Manaus, David Almeida, suspendeu por meio de decreto, nesta segunda-feira (22), o funcionamento das atividades escolares nas unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed), nos dias 23 e 24 de fevereiro.



A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai operar com a frota total de ônibus para atender os estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias de prova.



Durante a reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 na última sexta-feira (19), o governador do Estado, Wilson Lima, decretou ponto facultativo e feriado escolar nos dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Amazonas.

Leia mais

Governo do AM mantém serviços de segurança durante Enem

Prefeitura monta esquema de transporte para os dois dias de provas