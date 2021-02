Prefeito de Barreirinha determina protocolos especiais contra a Covid

O pacote de medidas de segurança da Prefeitura de Barreirinha engloba o termo de compromisso como a notificação sanitária dos estudantes | Foto: divulgação

Manaus - A Prefeitura de Barreirinha, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, realizará o monitoramento dos estudantes que irão realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta terça-feira (23) e quarta-feira (24), nas escolas do município que fica localizado a 360 km em linha reta de Manaus.

A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira, 22, após o município solicitar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) um Plano Operacional, com vista a prevenção do contágio do coronavírus aos alunos que prestarão as provas, no entanto, o INEP não atendeu ao pedido até a publicação desta matéria.

Barreirinha está seguindo o Decreto Municipal que tem como objetivo reduzir o alto número de pessoas infectadas pelo coronavírus, além do crescente número de óbitos, que segundo dados do Boletim Epidemiológico de Barreirinha, chegou a um total de 20 registros nos últimos 30 dias.

Para o prefeito Glenio Seixas, o Decreto Municipal será mantido, porém com protocolo de segurança. “Decidi tomar a decisão de flexibilizar o nosso decreto, visto que o Enem é um exame nacional, então nós colocaremos nas ruas todas as fiscalizações necessárias para que esses alunos possam ter a seguridade de ter o monitoramento eficaz dentro das escolas, e fora dela até as suas casas” ressalta.

O pacote de medidas de segurança da Prefeitura de Barreirinha engloba o termo de compromisso como a notificação sanitária dos estudantes, para que eles possam se manter em quarentena. “Esse monitoramento será realizado pela equipe da secretaria de saúde do município, antes, durante e depois da realização das provas, tendo em vista que já estamos realizando este monitoramento no dia a dia, mas nesta terça e quarta-feira será focada apenas nos candidatos e seus familiares, orientando para a importância do isolamento” disse o coordenador Departamento de Vigilância em Saúde de Barreirinha, Leopoldo Tavares.

Vale ressaltar, que o plano de ação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Barreirinha está sendo intensificado no município durante os dias da realização das provas. “Minha maior preocupação é com a vida, não podemos perder mais ninguém para esse vírus, vamos fazer o possível para que tudo ocorra dentro das normas de segurança” finalizou Glenio.

