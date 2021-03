Semed avalia expandir educação integral em Manaus

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou nesta terça-feira (2), a primeira reunião com o Grupo de Trabalho (GT) da Educação Integral da Rede Municipal, para traçar estratégias para a expansão dessa modalidade na rede pública municipal.

Para o secretário de Educação, Pauderney Avelino, a reunião foi satisfatória e a partir do que foi apresentado, serão tomadas providências pela secretaria em relação à educação integral. “A educação integral é um sistema que temos que implantar na rede de ensino. Uma determinação do prefeito David Almeida, para melhorar a educação das nossas crianças. Já temos várias escolas nesse sistema e algumas unidades trabalhando parcialmente com ele. Vamos criar um núcleo aqui dentro da Semed, para dar total atenção para a transformação das escolas da rede em ensino integral”, informa Pauderney



De acordo com o gestor do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), Viviane Estrela Marques Rodella, no Lago Azul, Zona Norte, e integrante do GT, Anderson Rodrigues, a rede municipal de ensino já trabalha em sua base com o conceito de educação integral.

“Na educação infantil nossa proposta é de educação integral, nosso currículo municipal hoje tem três pilares, e um deles é educação integral. Manaus hoje é conhecida local e nacionalmente por trabalhar com essa perspectiva do século 21, em que o aluno é atendido em todos os seus aspectos: intelectual, cognitivo, afetivo, social, estético, enfim, de forma completa”, explica.

Conceito

A educação integral é a promoção do desenvolvimento integral do indivíduo em todas as suas dimensões, ou seja, o desenvolvimento intelectual, físico, emocional, social e cultural e pensa os processos educativos para além dos muros das escolas ou de quaisquer instituições fechadas em si. Além do conceito, esse trabalho trouxe bastante reconhecimento para a Semed, com diversas escolas sendo premiadas.

*Com informações da assessoria