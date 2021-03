Matrículas online para creches em Manaus inicia nesta terça (9); veja

O processo de inscrição começa com o cadastro, que deverá ser realizado no período de 9 a 14 de março | Foto: Divulgação Semed

Manaus- Inicia nesta terça-feira (9), a partir das 8h, o período de matrícula para as creches da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para o ano letivo de 2021. Este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, as vagas serão definidas por meio de um sorteio eletrônico, realizado pelo site Inscrição 2021.

Ao todo, serão ofertadas aproximadamente 1.700 novas vagas para crianças de 1 a 3 anos, que poderão integrar as turmas do maternal 1, 2 ou 3.

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, ressalta que realizar o processo totalmente on-line foi a maneira encontrada para atender a população e evitar aglomerações nas unidades, conforme determinou o prefeito David Almeida.

“Além dessas vagas que estamos colocando à disposição das famílias de Manaus, queremos dizer que ainda no primeiro semestre deveremos inaugurar duas novas creches, como uma forma de atendermos essa demanda, algo que é crescente na capital amazonense. Em tempos normais, sem pandemia, o período de matrículas nas creches era um alvoroço grande, os pais iam para as unidades e até para a sede da Semed, agora basta entrar no site”, pontuou o secretário.

Sorteio

O processo de inscrição começa com o cadastro, que deverá ser realizado no período de 9 a 14 de março. Os pais ou responsáveis deverão entrar no site e informar o nome completo, data de nascimento e CPF, preencher os dados da criança (nome, data de nascimento e endereço) e disponibilizar um contato telefônico. Os responsáveis também poderão escolher a creche para qual desejam a vaga.

Na segunda etapa, que será no dia 17 de março, ocorrerá o sorteio da numeração dos inscritos. A lista dos candidatos será em ordem alfabética. Nessa listagem, haverá uma coluna chamada “número para sorteio”, onde cada candidato receberá uma numeração. O sorteio será aleatório, independentemente da quantidade de vagas disponíveis. O sorteio dos números contemplados será no dia 18 de março.

A divulgação das crianças que garantiram uma vaga nas creches municipais será no dia 19 de março, nas redes da Prefeitura de Manaus e Semed.

