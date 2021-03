EJA abre novo período de matrículas para novos alunos no AM

Nos municípios do interior, a matrícula na Nova EJA será feita pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE) | Foto: Getty Images/iStockphoto

Amazonas - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto abriu um novo período de matrículas para alunos retardatários que têm interesse em concluir os estudos por meio da Nova Educação de Jovens e Adultos (EJA). O procedimento está sendo realizado pelo Portal de Matrículas, no link www.matriculas.am.gov.br, para aqueles que possuem a documentação completa, e também de maneira presencial, para os estudantes que não têm acesso à internet ou a documentação completa necessária.

Nesta quarta e quinta-feira (10 e 11/03), os postos de atendimento presencial irão funcionar na capital e interior. O horário de funcionamento será de 8h às 17h. As escolas que estarão realizando atendimento presencial em Manaus são: CEJA Paulo Freire, Escola Estadual (EE) Diana Pinheiro, CEJA Agenor Ferreira, EE Antônio Encarnação, Centro Cultural Thiago de Mello, EE Ruth Prestes e EE Roberto dos Santos Vieira.

A Secretaria de Educação reforça que, em razão da pandemia, só estará realizando atendimento presencial nos casos especificados acima. Alunos com documentação completa e acesso à internet devem optar pelo Portal de Matrículas, que segue sendo a maneira mais rápida e segura para garantir vaga na rede pública estadual.

Interior

Nos municípios do interior, a matrícula na Nova EJA será feita pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de cada cidade, que deverá disponibilizar telefones de contato e horário de atendimento para a comunidade escolar. O Portal de Matrículas também poderá ser utilizado nos municípios que dispõem de sinal de internet.

Nova EJA

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) passou por uma reformulação da estrutura e proposta pedagógica, respeitando aspectos socioculturais e econômicos da população. A medida tem como objetivo oportunizar maior acesso aos interessados em ingressar na modalidade, criando, inclusive, condições mais favoráveis ao seu tempo de conclusão, com a nova carga horária de 400h semestrais e oferta de dois períodos de ingresso durante o ano.

Para mais informações: www.educacao.am.gov.br/novo-eja

Portal de Matrículas

No site, antes de fazer a matrícula, o solicitante deve realizar um cadastro, também disponível no portal. Esta etapa é essencial para que o aluno consiga ser matriculado na rede. No caso dos estudantes que não possuem acesso à internet, o cadastro será feito junto à matrícula, durante o atendimento presencial em uma das escolas selecionadas.

As vagas que aparecerão durante o processo estão de acordo com a disponibilidade das unidades, ou seja, caso o nome da escola não apareça na tela do computador ou celular significa que a mesma está sem vaga.

Confira o endereço das escolas que funcionarão como postos de matrícula, em Manaus:

- CEJA Paulo Freire: Centro, Av. Novo Airão, nº 60;

- Escola Estadual (EE) Diana Pinheiro: Av. Presidente Kennedy, s/nº, Educandos;

- CEJA Agenor Ferreira: Rua Caiana, nº 375, Aleixo;

- EE Antônio Encarnação: Av. Laguna, nº 211, Lírio do Vale;

- Centro Cultural Thiago de Mello: Av. Autaz Mirim, nº 9.018, Novo Aleixo;

- EE Ruth Prestes: Av. Noel Nutels, nº 51, Cidade Nova 1;

- EE Roberto dos Santos Vieira: Av. Margarita, Quadra 160, s/nº.

*Com informações da assessoria