Professores podem ganhar R$70 para compra de serviços de internet

Manaus (AM) - Sem aulas presenciais, professores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) devem começar a receber um auxílio de R$ 70 para investimento em pacote de dados móveis de internet por meio do programa "Auxílio Conectividade". Além disso, 400 novos professores do cadastro de reserva do concurso realizado pelo órgão em 2017, com homologação do resultado final em 2018, foram convocados.

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou nesta quarta-feira (10), o Projeto de Lei que visa a criação do programa "Auxílio Conectividade". O benefício terá duração de dez meses, para quase oito mil professores.

“Quero cumprimentar toda a equipe da educação e dizer da alegria de estarmos neste momento assinando o chamamento de 400 professores e enviando à Câmara Municipal o 'Auxílio Conectividade'. Estamos trabalhando para melhorar a vida do povo da nossa cidade, realizando mais com menos. Tivemos uma queda de R$ 100 milhões na arrecadação de janeiro e de R$ 56 milhões, em fevereiro. Mas não vamos parar. O compromisso da Prefeitura de Manaus é construir uma cidade melhor para todos e vamos trabalhar para conquistar esse objetivo”, informou Almeida.



Caso aprovado, o auxílio será inserido no contracheque dos servidores da Semed contemplados pelo programa.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, uma das medidas adotadas foi o convênio com o Google, que disponibilizará cursos de formação para 40 professores. Eles aprenderão a trabalhar com as diversas plataformas da empresa e serão certificados para ministrar o mesmo curso para os demais professores, multiplicando assim o aprendizado.

“Vamos conduzir esse processo e já temos uma base de custo. Então, temos essa certeza de que ele vai contratar 20 gigas, o que é 200 vezes o que chega hoje na escola. Continuamos em negociação com as operadoras e podemos sim, ampliar essa velocidade”, disse Avelino.



Pauderney ainda informou que a Semed tem trabalho em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) para a volta do sistema híbrido de ensino, quando acontece o rodízio de alunos nas aulas presenciais. Todavia, o secretário ressaltou que essa decisão depende da evolução da pandemia da Covid-19 no Estado.

Chamamento



Os 400 novos professores que foram convocados fazem parte do cadastro de reserva do concurso realizado pelo órgão em 2017, com homologação do resultado final em 2018.

A princípio, o concurso foi destinado a preencher 400 vagas, sendo nomeados mais de 3 mil candidatos do cadastro de reserva. No total, já foram realizadas 26 convocações, sendo seis em 2020.

Desta vez, serão chamados 296 professores da Educação Infantil, quatro do 1º ao 5º ano, seis de Artes, 30 de Educação Física, três de Ensino Religioso, sete de Geografia, 12 de História, 17 de Língua Inglesa e 25 de Língua Portuguesa.

*Com informações da assessoria