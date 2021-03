Alunos em Manaus tem até dia 31 de março para atualizar cadastros

Manaus (AM) - Para garantir todos os direitos dos alunos e o acompanhamento do projeto “Aula em Casa”, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) vai atualizar o cadastro dos estudantes até o dia 31 de março. A ação terá o apoio das sete Divisões Distritais Zonais (DDZs), setores da Semed que estão localizados em cada zona da cidade de Manaus e que são responsáveis pelas unidades de ensino.

“Com a atualização do cadastro, a Semed consegue passar qualquer tipo de informativo, assim como os benefícios e o acompanhamento direto ao engajamento do aluno no ‘Aula em Casa’. Esse será um trabalho intenso das DDZs junto com as escolas, para que a gente alcance o máximo de alunos”, explicou o chefe da Divisão Geral dos Distritos (DEGD), Júnior Mar.

Devido ao decreto do prefeito de Manaus, David Almeida, de n° 4.999, publicado no Diário Oficial de Manaus (DOM), no dia 5 de janeiro deste ano, que determina o sistema de teletrabalho para os agentes públicos “no âmbito da Administração Pública Municipal até o dia 31 de março”, como uma forma de conter o avanço do coronavírus, as escolas municipais estão fechadas, com isso o atendimento ao público está suspenso, prezando pela segurança dos alunos, professores e pais.

De acordo com a chefe da DDZ Sul, Jecicleide Nascimento, serão disponibilizados dois números de telefone para que os pais ou responsáveis entrem em contato e atualizem o cadastro.

“Dois números institucionais estão disponíveis, para que os pais tenham mais esse canal de comunicação e possam atualizar os cadastros. O pai que estiver com dificuldade em falar com a escola, nós entraremos em contato com o diretor e forneceremos todos os contatos dos responsáveis, para que esse aluno seja inserido no processo de ensino aprendizagem e garanta todos os benefícios cedidos pela rede municipal de ensino”, informou a chefe.

As DDZs e as unidades de ensino realizam estratégias, para que seja alcançado o máximo de alunos com os cadastros atualizados, com o acompanhamento e monitoramento dos assessores pedagógicos nesse processo.

O responsável que precisar atualizar o cadastro, deve entrar em contato com a DDZ onde a escola do aluno está localizada:

DDZ Sul

98842- 7179 / 99962-5352

DDZ Oeste

98842 - 2575

DDZ Norte

99370 - 2668

DDZ Centro-Sul

99323-8013

DDZ Leste 1

98842-7880

DDZ Leste 2

98842 - 5423 / 99962 - 5861

DDZ Rural

98164 - 3464 / 99206 - 6873

*Com informações da assessoria