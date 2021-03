Resultado do Enem 2020 será divulgado em duas datas distintas diz Inep | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou, que o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2020 (versão impressa, digital e reaplicação) serão divulgados em duas datas:

Para os candidatos que já concluíram o ensino médio: As notas do Enem 2020 estarão disponíveis a partir das 7h30 do dia 29 de março de 2021;

Para os candidatos que ainda não concluíram o ensino médio: As notas do Enem 2020 estarão disponíveis a partir das 7h30 do dia 28 de maio de 2021 (juntamente com a vista pedagógica da prova de redação do Enem 2020);

Os estudantes poderão acessar as notas pela Página do Participante, no próprio portal ou pelo aplicativo do Enem (mediante CPF e a última senha cadastrada).

Os participantes do Enem 2020, podem usar sua nota para ingressar ao ensino superior, através dos programas sociais do Governo (SiSU, ProUni e do Fies).

SiSU

O Ministério da Educação (MEC) liberou na última sexta-feira (05) a pesquisa de cursos e instituições participantes da primeira edição do SiSU 2021.

As inscrições começam a partir da meia noite do dia 06 de abril e vão até às 23h59 do dia 09 de abril. Nesta edição, serão ofertadas 209.190 mil vagas em 110 instituições públicas dos 23 estados brasileiros e do Distrito Federal.

A segunda edição do SiSU 2021 está prevista para acontecer entre os dias 07 a 10 de junho.

ProUni

O Ministério da Educação ainda não disponibilizou o edital do processo seletivo, porém, a expectativa é que as inscrições aconteçam entre os dias 13 a 16 de abril, para a terceira edição as inscrições estão previstas para os dias 15 a 19 de junho.

Fies

O Ministério da Educação ainda não disponibilizou o edital do processo seletivo, porém, a expectativa é que as inscrições aconteçam entre os dias 20 a 23 de abril, para a terceira edição as inscrições estão previstas para os dias 22 a 25 de junho.

*Em Tempo com informações da assessoria

