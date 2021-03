Sinepe-AM avalia a primeira semana do retorno da aulas presenciais

Manaus (AM) - Faz uma semana que as escolas particulares do segmento de Educação Infantil retornaram com aulas presenciais. Na avaliação do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM), esses primeiros dias foram marcados pela tranquilidade e comprometimento com os protocolos de biossegurança que atuam na prevenção da Covid-19.

Segundo a vice-presidente do Sinepe-AM, Laura Cristina Vital, a entidade tem atuado em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e isso tem proporcionado segurança tanto aos profissionais de educação quanto aos pais. “Isso mostra que estamos agindo de acordo com as normas e recomendações dos órgãos de saúde competentes", destaca.

Apesar das crianças ainda estarem em fase de readaptação à nova rotina, Laura afirma que as escolas associadas não observaram resistência dos alunos e dos pais com relação aos protocolos. “Para ajudar os pequenos as professoras têm realizado atividades lúdicas reforçando as medidas de proteção”, explica.

A expectativa do Sinepe-AM agora é com relação ao avanço da campanha de vacinação. “Quanto mais pessoas forem se vacinando, mais rápido voltaremos à normalidade", disse a vice-presidente do sindicato, que acredita que no final de março e meados de abril aconteça a flexibilização dos demais segmentos, o Ensino Fundamental, Médio e Superior.

Parceria

Na última semana, professores e gestores de 60 instituições de ensino participaram do curso on-line “Vigilância ativa nas escolas e medidas de segurança no retorno presencial da educação infantil”. A iniciativa aconteceu através de uma parceria com o Sinepe-AM e a FVS-AM.

A parceria não é nova, e desde o início da pandemia o sindicato tem buscado trabalhar em conjunto com órgãos de saúde para garantir que o ambiente escolar seja um espaço seguro para os alunos, professores e demais colaboradores.

Assim como no ano passado, neste ano letivo a FVS receberá semanalmente, das escolas privadas, formulários informando ocorrências ou não de casos da Covid-19. Dessa forma, o órgão tem o controle dos casos, acompanha a doação dos protocolos e traça novas estratégias de prevenção.

*Com informações da assessoria