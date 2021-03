Parceria levará professores da rede estadual a intercâmbio nos EUA

Inscrições já estão abertas e seguem até o dia 26 de março | Foto: Tácio Melo/Secom e Eduardo Cavalcante

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos da América, levará professores de Língua Inglesa da rede estadual para um intercâmbio de aperfeiçoamento em uma universidade norte-americana, por meio do programa “FulBright”.

A iniciativa é voltada somente a educadores do Ensino Médio dos 62 municípios do Amazonas. Mais informações sobre o intercâmbio podem ser obtidas no link https://bit.ly/3s6kzwM.

A seleção será realizada em três fases, com a primeira delas, a inscrição, já aberta. Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas ofertadas têm até o dia 26 de março para enviar o formulário de inscrição preenchido e o currículo à Secretaria de Educação.

As próximas duas etapas do processo seletivo consistem no envio de um projeto e de um vídeo de 30 segundos, respectivamente.

A formação acontecerá em uma universidade norte-americana e contará com aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, nos quais serão trabalhados tópicos como liderança, estratégias e o uso de tecnologias em Educação, indispensáveis para a execução dos ensinos remoto e híbrido, por conta da pandemia da Covid-19.

“É uma oportunidade única e que deve ser aproveitada por todos os professores que se encaixam no perfil buscado pelo ‘FulBright’. Aqui, não falamos somente de experiência acadêmica, mas também de experiência de vida. Cinco meses em um outro país, lidando diariamente com os desafios do idioma e estando em contato com uma nova cultura são vivências que, com certeza, contribuirão para o crescimento profissional e pessoal dos nossos servidores”, afirmou o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa.

Para se inscrever, o candidato deve atender a alguns requisitos | Foto: Tácio Melo/Secom e Eduardo Cavalcante

Requisitos

Para se inscrever, o candidato deve atender a alguns requisitos.

São eles: ser professor efetivo de Língua Inglesa do Ensino Médio; ser professor ativo, com dedicação exclusiva e estágio probatório concluído, do Ensino Médio Regular da rede pública estadual; despender atualmente no mínimo de 50% do tempo de sua carga de trabalho em sala de aula lecionando Língua Inglesa na rede pública de ensino médio regular; possuir licenciatura em Língua Inglesa, com conclusão após 31 de dezembro de 2010; ter, no mínimo, cinco anos de prática de ensino de Inglês após a conclusão da licenciatura; ter proficiência no idioma; e ser cidadão brasileiro, não cumulada com cidadania norte-americana.

A organização do programa reforça que será dada prioridade a candidatos com pouca ou nenhuma experiência acadêmica e/ou profissional no exterior.

Os educadores que participaram do Programa de Líderes Internacionais em Educação (Ilep) não são elegíveis para o “FulBright”.

*Com informações da assessoria

