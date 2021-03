TJAM divulga lista preliminar de classificados para estágio

Lista pode ser consultada no Diário Eletrônico do TJAM | Foto: Raphael Alves

MANAUS – A classificação preliminar da seleção para estágio no TJAM (Tribunal de Justiça do Amazonas) já está disponibilizada na internet. A relação inclui o resultado da etapa III e pode ser acessada no Diário da Justiça Eletrônico, da página 12 a 50 do Caderno Administrativo, no link https://bit.ly/2Nvd4Al.

São 50 vagas de estágio, mais cadastro reserva limitado a 350 vagas. A classificação abrange apenas os candidatos aprovados até a 400ª colocação.



De acordo com a assessoria, foram desclassificados os candidatos sem nota do coeficiente de rendimento igual ou superior a 7 e que não estão devidamente matriculados em curso superior de Direito, além daqueles que não obtiveram no mínimo 80% de aproveitamento no curso de formação inicial.

O prazo para recursos será nos dias 22 e 23 de março exclusivamente pelo e-mail [email protected]

