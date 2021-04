Profissionais da Educação do AM recebem formação em tecnologias

“Formação Híbrida em Tecnologias Digitais” | Foto: Tácio Melo/Secom e Eduardo Cavalcante

Manaus (AM) - Aproximadamente 2.250 profissionais da Educação, entre gestores, pedagogos e professores, podem participar da “Formação Híbrida em Tecnologias Digitais”.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Fundação Telefônica Vivo, por meio do “Programa Pense Grande - Tecnologias Digitais”, disponibilizada na Plataforma Escolas Conectadas, de forma gratuita, na modalidade Educação a Distância (EaD) e dividida em duas categorias de atendimento: cursos com mediação tecnológica e mentoria para 450 multiplicadores e cursos autoinstrucionais para 1.800 docentes, com início no dia 12 de abril.

O secretário de Educação, Luis Fabian Barbosa, salienta a necessidade das formações.

“Desde o ano passado, nós temos frisado a importância da formação continuada para os profissionais da Educação, nos ajustamos e, hoje, por meio de parcerias, podemos concretizar a capacitação dos nossos técnicos, gestores e professores, através de aulas remotas”, frisa.

Para a abertura da “Formação Híbrida em Tecnologias Digitais”, será apresentado um webinário como atividade inicial para todos os cursistas | Foto: Tácio Melo/Secom e Eduardo Cavalcante

Programação

Para a abertura da “Formação Híbrida em Tecnologias Digitais”, será apresentado um webinário como atividade inicial para todos os cursistas já inscritos e aos demais profissionais da Educação, a ser transmitido, ao vivo, no canal do “Aula em Casa” no YouTube, nesta sexta-feira (9).

A programação segue até as 17h e contará com a participação de Luis Fabian; da diretora do Centro de Formação Profissional Pe. José Anchieta (Cepan), Ana Lucena; e de representantes da Fundação Telefônica Vivo.

“No contexto das rápidas e constantes mudanças que estamos presenciando, exacerbadas com a pandemia de Covid-19, a formação continuada de docentes passa a ser estratégica, uma vez que as tecnologias estão se incorporando cada vez mais na prática pedagógica dos professores, e estes, por sua vez, precisam se apropriar de modo mais aprofundado das tecnologias digitais para o ensino híbrido e a própria educação a distância, uma modalidade importante e que vem ganhando espaço”, explica a diretora do Cepan, professora doutora Ana Maria de Lucena Rodrigues.

Na ocasião, a professora e coordenadora da graduação em Design Educacional da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Paula Carolei, ministrará a palestra “A importância da cultura digital e do pensamento computacional para a sociedade do século XXI”.

Diretor de escola pública estadual em São Paulo, atuando no Ensino Integral desde 2015, o professor Donizete José da Silva falará sobre “A escola se transforma com a cultura digital”.

