Manaus promove arrecadação de materiais tecnológicos para alunos

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou nesta quinta-feira (8) a campanha “Solidariedade Manaus: doando acesso à educação”.

O evento foi realizado de forma virtual pelo YouTube, no canal Semed Educação Manaus, e contou com a participação de representantes de vários setores do órgão.

A ação tem o objetivo de sensibilizar os servidores, parceiros e sociedade em geral para doação de materiais tecnológicos (TVs, computadores, tablets, notebooks, celulares e conversores de TV digital) em boas condições de uso.

Todo o material arrecadado será entregue aos estudantes com dificuldade de acesso ao projeto “Aula em Casa”.

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, mencionou as dificuldades enfrentadas para manter uma educação de qualidade em Manaus durante este período de isolamento social, do apoio da sociedade e da Associação Polo Digital de Manaus.

“Todos nós sabemos das grandes dificuldades que a sociedade amazonense, o Brasil e o mundo inteiro estão vivendo em relação ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. A gestão do prefeito David Almeida trata, de forma muito especial, os alunos que vivem em situação de vulnerabilidade. Isso envolve todos nós com um sentimento de solidariedade. Nessa luta teremos o apoio do Polo Digital de Manaus, que se comprometeu a nos ajudar indo em todas as empresas e fábricas buscar doações de aparelhos tecnológicos”, disse o secretário.

A campanha ‘Solidariedade Manaus’ é coordenada pela Oca do Conhecimento Ambiental da rede municipal de ensino.

“A campanha tem um cunho socioambiental, pois além de sensibilizar a população para o uso consciente de material tecnológico, também vai beneficiar os alunos com dificuldade de engajamento por falta desses equipamentos. Nós, da Oca, contamos com o apoio de vários setores da Semed e agradecemos o empenho de todos nessa ação”, mencionou a assessora da Oca, Érica Amorim.

Atualmente aproximadamente 70 mil alunos estão em situação de vulnerabilidade social e sem nenhum tipo de ferramenta para participar das transmissões das aulas on-line. A Semed atende esses estudantes com a entrega de material impresso.

