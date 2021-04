Wilson Lima anuncia a reforma da UEA e de mais três escolas em Tapauá

Com um investimento na ordem de R$ 540 mil, as escolas receberão serviços de pintura, reparação elétrica e na estrutura de todo o complexo escolar | Foto: Divulgação/Secom

Manaus (AM) - Durante passagem pelo município de Tapauá (distante 448 quilômetros de Manaus), o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que concluirá as obras da nova sede da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) na localidade, paralisadas em gestões anteriores.

“Vamos concluir o prédio da UEA que é um desejo antigo da população”, garantiu o governador Wilson Lima durante discurso. As obras do prédio da universidade tiveram início em 2013 e estão paralisadas há pelo menos seis anos. Com a conclusão da unidade, os moradores de Tapauá poderão, enfim, realizar o sonho do curso superior.

As três escolas contempladas pelo Estado, por meio da Secretaria de Educação e Desporto (Seduc), com o serviço de revitalização são: Escola Estadual (E.E) Marcelino Champagnat, E.E Professora Marizita e E.E Antônio Ferreira. Juntas, as unidades atendem a 2.223 estudantes do ensino fundamental e médio.

Com um investimento na ordem de R$ 540 mil, as escolas receberão serviços de pintura, reparação elétrica e na estrutura de todo o complexo escolar. As obras nas unidades deverão iniciar ainda este ano.

Segundo o diretor da E.E Antônio Ferreira, Genival dos Santos, a unidade de ensino, que é a maior do município de Tapauá e atende cerca de 1.400 alunos, está com sérios problemas em sua infraestrutura. “Todas as nossas salas hoje estão gotejando com exceção de uma”, explica o pedagogo. Com a reforma, o sentimento é de otimismo por parte da comunidade acadêmica.

“Nós queremos desde já agradecer o governador porque há muito tempo nós estamos ansiosos por essa reforma. Com certeza vai trazer um impacto muito grande para a educação no nosso município, nossa comunidade escolar. Todos estão muito alegres e motivados porque há muito tempo sonhávamos com essa reforma”, celebra o diretor.

