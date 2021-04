‘Cadernos de Apoio’ são entregues aos alunos da rede municipal

O cronograma de entrega aos pais ou responsáveis pelos alunos será realizado pelas escolas | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus iniciou nesta terça-feira (13), a entrega do “Caderno de Apoio”, mais uma ferramenta para auxiliar o aprendizado dos alunos da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O material irá beneficiar estudantes da educação infantil, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e os 1º e 2º segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), principalmente os que não têm acesso às plataformas digitais para acompanhar o programa “Aula em Casa”.

O caderno foi elaborado de acordo com os conteúdos trabalhados no programa e tem o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc), nos cadernos do 6º ao 9º ano e da EJA.

Segundo a coordenadora do programa “Aula em Casa” pela Semed, Mônica Nóbrega, o caderno vai atender os alunos da rede municipal e facilitar o trabalho dos professores.

“A preocupação do prefeito David Almeida e do secretário Pauderney Avelino é muito grande com a educação dos alunos, por isso, eles se dispuseram a oferecer esse ano um material físico para atender os alunos que não têm acesso ao ‘Aula em Casa’, nem pela televisão e nem internet. E para isso criamos esse caderno, onde o aluno não vai ter apenas a explicação dos assuntos, mas vai saber como responder as atividades. Além disso, esse material também facilita o trabalho do professor que não vai mais precisar elaborar atividades extras”, informou Mônica.

Distribuição

O diretor da Subsecretaria de Infraestrutura e Logística (Infralog), da Semed, Mário Jorge Oliveira de Paula Filho, informou que a previsão é que até a próxima semana todas as unidades de ensino da zona urbana recebam os materiais.

“Em breve, todas as escolas receberão os cadernos, estamos colocando cerca de dois a cinco caminhões, cada um fará a entrega em 12 escolas, com isso, pretendemos terminar a distribuição o mais rápido possível”, destacou Mário.

O cronograma de entrega aos pais ou responsáveis pelos alunos será realizado pelas escolas. A Divisão Distrital Zonal (DDZ) Rural será a única que fará a entrega nas unidades, devido a logística.

A primeira unidade a receber os cadernos foi o Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Dra. Viviane Estrela Marques Rodella, localizado na avenida Comendador José Cruz, Lago Azul, zona Norte.

A dona de casa Kathreen Vasconcelos, mãe da Katerine Mariano, 7, do 2º ano, disse que o material vai ajudar bastante nos estudos da filha, já que muitas vezes a internet não funciona e a televisão é usada pelos outros filhos, além de deixar as aulas mais dinâmicas, já que a menina precisa copiar todas as atividades.

“Esse caderno vai ajudar bastante, eu não tenho muito tempo para ajudar sempre a minha filha a copiar as atividades no caderno, tirar cópia sai muito caro e a internet onde eu moro sempre fica sem funcionar. Então esse caderno é um auxílio muito bom para nós pais que precisamos ajudar os professores em casa”, comentou Kathreen.

Professora do 5º ano, Maria Guimarães também falou sobre a importância do caderno durante as atividades remotas.

“Esse caderno veio dar um suporte a mais para as nossas atividades e também ajudar os pais e as nossas crianças para que eles possam ter o material físico e concluir todas as atividades, de acordo com o nosso planejamento e orientações que recebemos. Muitas crianças ainda têm dificuldade em acessar as mídias, o caderno é mais rápido e prático”, comentou a professora.

