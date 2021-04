Cetam lança edital de processo seletivo do curso de Metrologia Básica

MANAUS - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), lança o edital do processo seletivo da 3ª e 4ª turmas do curso de formação inicial em Metrologia Básica.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (19) e vão até as 16h do dia 23 de abril. Elas serão realizadas via internet, no endereço eletrônico https://www.concursoscopec.com.br/

O candidato deverá ler e preencher o formulário de inscrição e deverá seguir, rigorosamente, as instruções contidas no sistema eletrônico de inscrição.

Serão oferecidas 30 vagas para cada turma. A terceira turma iniciará as aulas no dia 10 de maio, com término previsto para 28 do mesmo mês. A quarta turma iniciará as aulas no dia 7 de junho, com término previsto para 25 do mesmo mês.

As aulas serão ministradas de forma remota, obedecendo ao Protocolo de Proteção e Prevenção à Covid-19.

O objetivo do curso é qualificar pessoas na área de medidas e medições. Assim, elas terão mais chance de disputar vagas no Polo Industrial de Manaus (PIM) e de participar de concurso público do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

*Com informações da assessoria