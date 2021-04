Competição de matemática elegerá ‘Rei e Rainha da Derivada’ | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Estudantes do ensino superior apaixonados por matemática poderão participar de uma competição desafiadora e muito divertida que tem o objetivo de eleger o Rei e Rainha da Derivada.

A atividade integra a programação da 1ª Super Tech Week, evento virtual gratuito, que será promovido de 11 a 14 de maio, pelo projeto SUPER, uma parceria entre a Samsung e a Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

As inscrições para o desafio estão ocorrendo através do site: www.sympla.com.br/super-tech-week . Podem participar estudantes de qualquer instituição de ensino superior do Brasil, que tenham familiaridade com a temática da competição.

O Rei e Rainha da Derivada (RDD) é um jogo de matemática em que os participantes resolvem problemas em um determinado tempo, sendo avaliadas a velocidade e a exatidão da resposta.

A brincadeira tem como um dos principais objetivos aproximar alunos e alunas de um dos conceitos mais temidos das exatas: a derivada, que faz parte da disciplina de Cálculo I e está presente em todos os cursos da área.

Segundo o coordenador da área de Matemática do projeto SUPER (WP1-Math) e professor do Departamento de Matemática da UFAM, Disney Douglas, a ideia é promover uma confraternização entre discentes e professores em torno do cálculo, além de divulgar essa metodologia de ensino inovadora que pode ser utilizada em sala de aula para melhorar o processo de aprendizagem.

“Este tipo de competição, além de incentivar a maior interação e participação, traz um dinamismo às aulas tornando o tema interessante e divertido”, afirma.

A competição ocorrerá no dia 11 de maio, às 16h, virtualmente. Os alunos e alunas deverão resolver as questões individualmente, sem o uso de equipamentos eletrônicos como calculadoras, tablets, celulares, notebooks, programas de computador ou aplicativos para o cálculo das derivadas.

Poderá ser exigido a qualquer momento da disputa a resolução de alguma questão em tempo real pelo participante.

A Super Tech Week

A Super Tech Week tem o objetivo de capacitar jovens nas áreas de tecnologia, apresentando os resultados do primeiro ano de atividades do SUPER, um projeto que visa oferecer oportunidades de qualificação e aperfeiçoamento em nove cursos de graduação da UFAM.

As inscrições para o evento podem ser feitas no site: super.ufam.edu.br. Apenas os participantes inscritos receberão certificado.

Durante a 1ª Super Tech Week, estudantes que fazem parte do SUPER compartilharão com o público 113 projetos de pesquisa e inovação nos campos da saúde, indústria, educação, Internet das Coisas (IoT), meio ambiente e sustentabilidade, entre outros.

O evento também terá palestras com especialistas, atividades de animação e espaço para que alunos e alunas do ensino médio possam conhecer mais sobre os cursos de graduação envolvidos no projeto.

