Fametro conquista pelo 5º ano consecutivo nota 4 no IGC

O Centro Universitário Fametro conquistou, pelo quinto ano consecutivo, a nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), índice considerado de excelência. A avaliação é feita pelo Ministério da Educação (MEC) e sintetiza, em um único indicador, a qualidade de todos os cursos de graduação e pós-graduação da instituição de ensino. As notas vão de 1 a 5.

A reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, ressalta que o resultado coloca a instituição no grupo de 18% de centros universitários que possuem essa nota no Brasil. “Pelo quinto ano, a Fametro se destaca. Isso é fruto do trabalho de cada professor, coordenador, aluno e colaborador da instituição, que se empenha diariamente para melhorar cada vez mais a qualidade do ensino da Fametro”, disse.

A Fametro possui 18 anos de atuação no segmento e é um dos maiores grupos educacionais da região Norte. A instituição está presente em Manaus, Parintins, Itacoatiara, Tabatinga, Tefé, Coari e Manacapuru, no Amazonas, além de atuar em Santarém, no Pará, Boa Vista, em Roraima, Macapá, no Amapá, e, também, no Distrito Federal. A Fametro oferece 45 cursos de graduação nas modalidades presencial, Educação a Distância (EAD) e semipresencial e 70 cursos de pós-graduação.

