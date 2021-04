Bolsa Universidade oferece descontos de até 75%, em Manaus; confira

Benefícios serão integrais e parciais, de 50% e 75% | Foto: Divulgação

Manuaus - O edital do Programa Bolsa Universidade, que vai ofertar até 16 mil bolsas de estudos para a população de baixa renda, será lançado nesta segunda-feira (26). O evento de lançamento será realizado no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

Com benefícios integrais e parciais, de 50% e 75%, o programa contempla pessoas residentes em Manaus e que possuem renda familiar de até 1,5 salário mínimo. Os cursos de graduação são para ingresso no segundo semestre deste ano. Anteriormente, a Prefeitura de Manaus já havia ofertado bolsas de até 100%, o que não ocorre neste edital.

*Com informações da assessoria

