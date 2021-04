Jovem que estudou com livros achados no lixo passa na UFPE

Enquanto estudar na faculdade, o jovem disse que vai conciliar a rotina de estudos e trabalho | Foto: Arquivo Pessoal

A educação muda a vida de pessoas. Por isso, um estudante de família carente e que trabalhava descarregando cargas de uma empresa de produtos de saúde, decidiu usar os estudos para mudar de vida e realizar o sonho de ser professor.

Davi Eduardo Ferreira de Brito, de 20 anos, um jovem de Pernambuco, passou no curso de Geografia na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Ele estudava com livros achados no lixo e não tinha internet em casa.

“Gosto muito de transmitir o que aprendo. Quero ensinar para encorajar outros jovens, principalmente da minha comunidade, para estudarem”

Toda a família dele comemorou a aprovação na universidade pública, após os livros achados no lixo.

“É um orgulho imenso ver meu filho chegar onde chegou. Nunca pensei que isso pudesse acontecer, apesar de sempre incentivá-lo. […] Estamos felizes demais. Estamos abestalhados, já chorei e tudo”, contou Claudia Feijó, mãe de Davi.

E o rapaz afirma que não quer parar por aí. A vaga que ele conseguiu foi em bacharelado e não licenciatura, que é a especialização necessária para conseguir lecionar. Ele afirma que vai lutar para conseguir a transferência.

Enquanto estudar na faculdade, o jovem disse que vai conciliar a rotina de estudos e trabalho. Davi é um dos milhares de jovens que desejam dar uma condição financeira mais segura para a família.

