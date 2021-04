Curso gratuito para atuar no mercado financeiro é ofertado em Manaus

Aluno vai aprender a operar no maior mercado do mundo, com especialistas na área | Foto: Divulgação

MANAUS - Estão abertas 200 vagas para o curso gratuito de “Formação de Traders do Mercado Financeiro”. A imersão é direcionada para quem deseja se tornar um consultor trade.

As aulas acontecerão nos dias 3 e 4 de maio, às 20h, no prédio Office, localizado na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim. Novos alunos podem obter informações e se inscrever por meio do telefone 92. 3936-4012 ou no site do projeto .

Durante o curso, o aluno vai aprender a operar no maior mercado do mundo, com especialistas na área.

“A intenção é formar consultores em nosso mercado manauara, para atuarem dentro de um mercado que movimenta cerca de cinco trilhões de dólares por dia, num ano de atípico para todos no mundo inteiro”, onde muitos perderam seus empregos e renda, disse Renan Luniere, sócio da FXXTT Network, empresa que comandará o cursp. “Está iniciativa de criar este curso surgiu, a partir das dificuldades que passamos este ano de pandemia, quando tivemos de ficar trancados em casa, quando fomos proibidos de exercer nossas profissões de forma presencial, reduzindo nossos ganhos ou até perdendo boa parte deles”, acrescentou.



Day trade

Em tradução do inglês, Day Trade é “negócio no dia”. É o termo usado para operações de compra e venda de ativos no mercado financeiro realizadas em um único dia. Nessa modalidade, o investidor aproveita as oscilações da Bolsa de Valores para obter lucro em um curtíssimo prazo.

Na prática, a operação pode começar tanto com a compra, como com a venda de ativos, realizando a transação inversa rapidamente. Ou seja, o investidor pode iniciar a operação comprando ações e, no mesmo dia, vender todas elas buscando ter lucro. Mas ele também pode começar vendendo ações que já possui em sua carteira e, também no mesmo dia, comprar um novo lote.

No primeiro caso, para ter lucro, o investidor busca vender as ações por um preço maior do que ele pagou. No segundo, a lucratividade acontece quando ele vende um lote de ações com preço elevado, e compra outro por um preço menor. Além disso, Não existe valor mínimo para negociar na bolsa. É possível encontrar ações vendidas, por exemplo, por cerca de R$ 1 cada. Entretanto, as operações de Day Trade em geral são realizadas com lote de ações, sendo que cada lote reúne 100 ações.

Vantagens do Day Trade

• Chance de alta lucratividade no curto prazo o maior atrativo do Day Trade é que ele é o investimento com a maior possibilidade de ter alto lucro no curto prazo;

• Agilidade o prazo do investimento é de, no máximo, 24 horas, já que as operações de compra e venda são realizadas num único dia. Ou seja, o investidor tem o retorno no mesmo dia da aplicação;

• Liquidez diária como as operações são realizadas no mesmo dia, o resgate também acontece no mesmo dia e o lucro pode ser sacado quase imediatamente, em até 24 horas após a operação;

• Controle do prejuízo existe um mecanismo, chamado stop loss, que permite ao investidor programar um limite do preço mínimo da ação para evitar prejuízo. Caso o preço da ação caia até atingir esse limite, a execução da venda é realizada de forma automática;



• Permite alavancagem é possível investir um valor superior ao patrimônio que dispõe, aumentando consideravelmente a rentabilidade, ou seja, o ganho. Essa possibilidade é avaliada pela corretora mediante análise de risco e margem de garantia, geralmente de 10% do valor. De modo geral, se o investidor possui, por exemplo, R$ 10 mil, a corretora pode permitir que ele realize uma operação de R$ 100 mil.

*Com informações da assessoria

