Inscrições abertas para o Mestrado em Engenharia de Produção

MANAUS - A Faculdade Santa Teresa, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), está com inscrições abertas até esta sexta-feira (07) para o processo seletivo de vagas remanescentes do Mestrado em Engenharia de Produção.

O edital com informações sobre o número de vagas, prazos, linhas de pesquisa, entre outros detalhes, pode ser acessado no site https://faculdadesantateresa.edu.br

O coordenador geral de Pós-Graduação da Faculdade Santa Teresa, Edson Stanislau, ressalta que este Mestrado, por ser multidisciplinar, pode ser realizado por pessoas graduadas em qualquer área de formação. Além disso, o mestrado tem foco profissional, ou seja, prepara o estudante para ser um pesquisador, professor e também tem o objetivo de transferir conhecimento técnico-científico mais rapidamente para o mercado, ministrando conteúdos alinhados às necessidades das empresas e do mundo público.

O processo seletivo possui etapa única, com prova de conhecimentos básicos e de inglês. O resultado final do processo para ingresso no Mestrado será divulgado no dia 28 deste mês e as aulas iniciam no dia 16 de junho.

*Com informações da assessoria

