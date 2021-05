Alunos participam de atividade de combate ao abuso e exploração sexual

A ação é coordenada pelas secretarias estadual e municipal de Educação, dentre outros órgãos | Foto: Divulgação/Seduc-AM (obs.: imagens registradas antes da pandemia)

Manaus (AM) - Pelo nono ano consecutivo, estudantes de 36 escolas estaduais do Centro e de bairros da zona sul de Manaus participam de atividades alusivas ao Maio Laranja, campanha com foco no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Pelo período de duas semanas, os alunos irão participar de palestras, rodas de conversa, dramatizações e confecção de cartazes e redações, com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar acerca da temática.

De acordo com a assessora de Programas e Projetos da Coordenadoria Distrital de Educação 1 (CDE 1), Sueanne Oliveira Evangelista, as unidades de ensino passaram a aderir à campanha em 2013, sendo a Escola Estadual (EE) Carvalho Leal a pioneira.

Neste ano, assim como aconteceu em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, as atividades serão realizadas de maneira remota, por meio de aplicativos de mensagem e demais ferramentas on-line utilizadas pelos professores e estudantes.

As ações são feitas de forma interdisciplinar e voltadas aos alunos dos ensinos Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Considero de fundamental importância a campanha com os nossos alunos, tendo em vista que, muitas vezes, as crianças e jovens sofrem abusos e têm medo de contar”, afirmou a assessora da CDE".

Sueanne acredita ainda que os profissionais da Educação têm papel fundamental não somente na conscientização sobre o assunto, mas também na identificação de possíveis casos de abuso e exploração sexual pelos quais os jovens possam estar passando, dentro de casa ou em outros ambientes.

“O professor, pedagogo ou gestor, por sua experiência e conhecimento técnico, consegue perceber no comportamento do aluno, nas entrelinhas das conversas, se ele está passando por esse tipo de problema e, com o auxílio da equipe psicossocial e muitas vezes do Conselho Tutelar, é possível ajudá-lo”, explicou.

Ela ressalta, porém, que a função norteadora da equipe escolar é orientar, levar conhecimento e colaborar da melhor maneira possível.

“Nosso objetivo é fazer com que nossos estudantes não passem e não permaneçam passando por esse tipo de agressão”, finalizou Sueanne.

Caminhada

Antes da pandemia da Covid-19, as escolas da CDE 1 participavam de uma passeata, no Centro de Manaus, em alusão à campanha e com o título “Faça Bonito”.

A ação é coordenada pelas secretarias estadual e municipal de Educação, dentre outros órgãos.

