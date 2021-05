Após adiamento, prova da UEA é realizada neste domingo

As provas estão sendo aplicadas neste domingo, 30, e também serão realizadas na segunda-feira, 31 | Foto: Vanessa Lemes

Manaus – O sonho de cursar medicina veio acompanhado de muito esforço e estudo para Júlia Andressa Miranda, 18. Acompanhada da mãe, a estudante aguardava para entrar na sala de aula na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), onde irá fazer a prova.



Um pouco ansiosa para o vestibular, Júlia conta que fez sacrifícios para ter uma rotina de estudo. “Foi difícil me preparar, ainda mais com a pandemia, mas estudei bastante e agora é fazer as provas e esperar o resultado”, declara.

A candidata Júlia Andressa, 18, sonha em cursar medicina | Foto: Vanessa Lemes

Assim como a estudante, o vestibulando Josué Ramos, 18, deseja garantir uma vaga no curso de medicina. Para ele, a pandemia serviu de estímulo a fim de buscar conhecimento sozinho, pela internet, através de apostilas e cursos on-line, evitando o comodismo.



Apesar do preparo, o nervosismo acompanha o jovem.

" É uma oportunidade poder entrar em uma faculdade pública, então, é um momento decisivo. Dá um pouco de medo em relação a concorrência, mas me preparei muito em casa, com apostilas e na internet " ,





Alguns estudantes chegaram acompanhados dos pais, que também se mostraram apreensivos junto com os filhos. É o caso do engenheiro mecânico Eduardo Salnier, 49.

" A minha filha está nervosa, mas a gente conversou com jeitinho para acalmá-la. Querendo ou não, é um momento de nervosismo, não é fácil, mas ela se preparou bem com um curso preparatório. Estamos na torcida " ,





Sem tumulto, os candidatos chegaram a tempo de entrarem na unidade da EST/UEA, com exceção da estudante venezuelana Jenny Carolina Alcala, 18, que veio direto do trabalho, mas encontrou os portões fechados, às 13h10. “Nem sei o que dizer”, lamenta a jovem, que estava nervosa.

Antes de adentrar aos portões, os candidatos tinham a temperatura verificada | Foto: Vanessa Lemes

Vagas



Segundo a assessoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), as provas estão sendo aplicadas neste domingo, 30, e também serão realizadas na segunda-feira, 31. Já os exames do vestibular 2020, acesso 2021, do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), serão aplicados nesta terça-feira, 1º.

Para o processo seletivo deste ano, a UEA recebeu 62.333 inscrições, sendo 26.903 para o vestibular e 35.430 para o SIS. A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 7 de julho de 2021, além do Edital de Matrícula Institucional para ingresso no primeiro semestre de 2020.









De acordo com o reitor da UEA, Cleinaldo Costa, as provas foram realizadas nesse período por conter o menor número de casos de contaminação da Covid-19 | Foto: Vanessa Lemes

Nesta edição, o certame oferece um total de 40 cursos e 2.992 vagas, incluindo 182 vagas para alunos indígenas e 270 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o vestibular são oferecidas 1.526 vagas, sendo 1059 para a capital e 467 para o interior. O Edital do SIS dispõe de 1.014 vagas, sendo 703 para a capital e 311 para o interior.



De acordo com o reitor da UEA, Cleinaldo Costa, as provas foram realizadas nesse período pela menor incidência de casos de contaminação do novo coronavírus.

" Essa prova era para ter acontecido em janeiro, mas fomos obrigados a suspendê-la por conta do pico da pandemia. Então, tivemos a oportunidade de fazer o planejamento para esse momento, que é o mais baixo no número de casos [da Covid-19] do ano. Por essa questão, estamos realizando o vestibular nessa data " ,





Antes de entrar nos locais de prova, os candidatos tinham a temperatura verificada e o totem com álcool em gel à disposição, além das demarcações de distanciamento sinalizados no chão do pátio principal. Não houve aglomeração no local.

