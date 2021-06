Manaus: educadores recebem orientação em como combater o uso de drogas

A roda de conversa foi realizada de forma on-line, na tarde desta segunda-feira (21) | Foto: Divulgação/Semed

Manaus – Com o objetivo de combater o uso de drogas e o abuso de álcool nas escolas, educadores participaram da roda de conversa "O papel da escola na rede de proteção de crianças e adolescentes. A prevenção é o melhor caminho". O encontro abordou o desenvolvimento de ações voltadas à prevenção e ao combate.



Todo o projeto foi realizado a fim de alertar e orientar a comunidade escolar sobre como identificar e proceder nos casos de suspeita nas unidades de ensino. A roda de conversa foi realizada de forma on-line, na tarde desta segunda-feira (21), no canal da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Para assistir, clique aqui .

O evento ocorreu para destacar a importância ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado no dia 12 de junho conforme a lei federal nº 11.542/2007 e à Semana Nacional Antidrogas, que ocorre entre os dias 19 e 26 deste mês, conforme o decreto nº 28/1999.

Conforme o diretor do Departamento de Gestão Educacional (Dege) da Semed, Evaldo Bezerra, a roda de conversa além de orientar as famílias, também abordou o papel da escola.

“O objetivo é minimizar dentro das nossas escolas essas situações concernentes às drogas que, infelizmente, estão destruindo as famílias e atrapalhando o desenvolvimento educacional de muitos dos nossos alunos. Esperamos que esse trabalho possa fluir dentro das nossas escolas, para que tenhamos uma sociedade melhor e mais digna, porque a transformação de vida acontece por meio da educação”, comentou o professor.

O evento, voltado para gestores, pedagogos, professores e agentes de saúde da rede municipal de ensino, contou ainda com a participação dos representantes da Polícia Militar do Amazonas e do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-AM).

Temas

Gestor do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, Estímulo e Aprendizagem do TRT-AM, o juiz da 13ª Vara de Trabalho de Manaus, Igor Zany Nunes Corrêa, abordou sobre a situação do trabalho infantil na capital e a relevância da escola na transformação dessa realidade.

" O ano de 2021 foi escolhido como o Ano Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, e vem sendo encarado como uma agenda mundial, para tentarmos acabar com essa chaga social. O Brasil se comprometeu em até 2025 acabar com o trabalho infantil " , destacou.

Instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), o sargento da Polícia Militar, Isaque Alves, conversou com os professores sobre como identificar e proceder em casos suspeitos de uso e abuso de drogas nas escolas.

“É importante não demonstrar medo ao conversar com o aluno, estreitar os laços é fundamental, assim como propor meios de engajamento, realizar rodas de conversa sobre o tema, trazer a família para dentro da escola. Precisamos oferecer alternativas que possibilitem aos jovens a vivência de diversas sensações, com o intuito de diminuir o interesse pelo consumo de drogas” pontuou.

Fórum

A Semed integra o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Fepeti), que também é composto por outras secretarias, sociedade civil, Ministério Público, Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, onde juntos desenvolvem diversas campanhas no enfrentamento do trabalho infantil.





