Semed convoca 57 professores para escolas de Manaus

Manaus - A capital amazonense realizou a 28ª chamada, totalizando aproximadamente 4 mil profissionais da educação convocados para atuarem em escolas municipais.

Foi determinada nesta segunda-feira (21) a convocação de mais 57 professores aprovados em cadastro reserva do concurso realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) em 2017, com homologação do resultado final em 2018, para atuarem em escolas da rede municipal de ensino.

" Esta nova chamada é para preencher as vagas de professores que não se apresentaram na última convocação, realizada em março, quando chamamos mais de 400 professores, e, deste total, 57 vagas não foram preenchidas, e queremos chamar mais educadores para preencher estes cargos e melhorar cada vez mais a qualidade do ensino na rede municipal " David Almeida, prefeito

Desta vez, foram chamados professores da educação infantil, do ensino fundamental de 1º ao 5º ano, Educação Física, Ensino Religioso, Artes, Geografia, História, Língua Portuguesa e Língua Inglesa.

A princípio, o concurso foi destinado a preencher 400 vagas, sendo nomeados mais de 3 mil candidatos no cadastro reserva. Restam agora 1.713 professores aprovados em cadastro reserva. Os convocados receberão um e-mail com as orientações sobre a posse, que será totalmente on-line.

Documentos

Para a posse, os aprovados terão que apresentar os documentos, via on-line, como: diploma de graduação; histórico escolar; parecer da Junta Médico-Pericial do Município; atestando a aptidão para o exercício do cargo; uma foto 3 X 4 recente; certidão de nascimento, se solteiro; certidão de casamento; carteira de identidade; CPF; título de eleitor; certidão de quitação eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE); PIS/PASEP; certificado militar; comprovante de residência com CEP; comprovante de conta corrente do banco Bradesco; certidão de antecedentes criminais negativa expedida pelo departamento da Polícia Federal; certidão de antecedentes criminais negativa expedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM); certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos.

