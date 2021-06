Prefeitura de Manaus divulga lista de selecionados para cursos

Os cursos serão realizados nos meses de julho e agosto, presencialmente, na escola Senai Antônio Simões | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A Secretaria Municipal do Trabalho em Manaus divulga, nesta quinta-feira, 24/6, a lista de selecionados para as 320 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes que fazem parte dos projetos “Sine Jovem” e “Qualifica Manaus”.



CLIQUE ABAIXO E VEJA A LISTA DOS SELECIONADOS:

Quem pode fazer o curso do Projeto Sine Manaus:

O projeto “Sine Jovem” é destinado a residentes em Manaus, que tenham entre 14 e 29 anos de idade, com ensino fundamental incompleto. Tem como propósito disponibilizar qualificação profissional ao jovem em busca do primeiro emprego, por considerar sua qualificação de extrema importância para fortalecer o mercado de trabalho, por meio de mão de obra qualificada.

Quem pode fazer o curso do Projeto Qualifica Manaus:

O projeto Qualifica Manaus tem o objetivo de proporcionar qualificação para empreendedores, a fim de aprimorar suas aptidões e possibilitar o desenvolvimento de seus negócios. É voltado a quem atua em feiras e mercados, e trabalhadores cadastrados no Sine Manaus, que tenham a partir de 18 anos, com ensino médio completo.

Local de realização dos cursos:

Os cursos serão realizados nos meses de julho e agosto, presencialmente, na escola Senai Antônio Simões, localizada na avenida Rodrigo Otávio, 2.394, Distrito Industrial, zona Leste.