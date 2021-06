Alunos da rede estadual retornam às atividades presenciais

MANAUS - As aulas presenciais da rede pública estadual retornam, nesta quinta-feira (1º), no formato híbrido, após uma semana de recesso escolar. Durante este período, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto reforçou o estoque de materiais das unidades, para que sejam cumpridos todos os protocolos de enfrentamento à Covid-19, como a disponibilização de álcool gel, papel toalha e sinalizações com as principais medidas e cuidados no ambiente escolar.

Além disso, a equipe da secretaria também revisou as instalações hidrossanitárias das pias instaladas nas escolas da rede, para que as mesmas possam ser utilizadas por docentes e discentes para o cumprimento dos protocolos de segurança.

Retornam nesta quinta-feira os estudantes que compõem o grupo B de suas escolas, ou seja, aqueles que frequentam as aulas nas terças e quintas. Os alunos do grupo A voltam às aulas somente na próxima segunda-feira (5), conforme determinado no Plano de Retorno às Atividades Presenciais da Secretaria de Educação, elaborado em conjunto com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Os grupos foram definidos pelas próprias equipes escolares da rede estadual, com as sextas-feiras reservadas para o Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) dos professores. A decisão, no entanto, não implica que os estudantes não terão atividades para realizar em casa.

A gestora da Escola Estadual (EE) Benício Leão, Ádila Martins, diz que a unidade aproveitou o período de recesso escolar para fazer alguns ajustes e preparar os ambientes para receber os alunos, nesta quinta.

“Aproveitamos a oportunidade para fazer um levantamento dos espaços da unidade, para ver o que precisava ser trocado e higienizado. Todos os ambientes da escola foram lavados, assim como as carteiras dos estudantes, e, posteriormente, higienizados. Fizemos, ainda, a troca dos cartazes informativos e da sinalização do piso, além da reposição do álcool gel e lavagem dos recipientes”, concluiu a gestora.

De acordo com ela, ainda, o período serviu também para que os protocolos e medidas de segurança fossem revisados e reforçados com os integrantes da equipe escolar da EE Benício Leão.

Protocolos

Assim como tem ocorrido no ano letivo de 2021, alunos, professores e demais integrantes da equipe escolar devem estar atentos às orientações de segurança e prevenção à Covid-19. O uso de máscaras no ambiente escolar é, novamente, obrigatório, assim como o distanciamento social e a higienização correta das mãos.

A Secretaria de Educação destaca que as unidades de ensino tiveram suas estruturas adaptadas, com a instalação de pias e dispositivos de álcool gel e sabão, além da disposição de tapetes sanitizantes e de sinalizações com os principais protocolos de segurança em saúde.

