Em Manaus, estudantes são destaque em programa nacional de inovação

Manaus - As possibilidades que a inovação e o empreendedorismo sustentável podem oferecer para a sociedade foram o foco principal dos alunos da Escola Estadual (EE) Antovila Mourão Vieira, em Manaus, que se destacaram no Programa de Inovação e Empreendedorismo (PIE). Na atividade, eles desenvolveram a iniciativa “O descarte incorreto do óleo de cozinha no meio ambiente”, que, por meio de assistência técnica e financeira, apresenta soluções sustentáveis utilizando resíduos de óleo de cozinha.



Sob a coordenação da professora Tereza Santos, da disciplina de Geografia, o grupo formado por 14 estudantes do Ensino Médio coletou óleo de cozinha e produziu barras de sabão, que foram distribuídas entre os familiares dos alunos.

" A ideia (do projeto) surgiu a partir do convite da NTICS Projetos, que ofereceu treinamento para os alunos. Como na escola já desenvolvemos atividades no Ensino Médio com essa temática, achamos interessante inscrever os alunos e não nos arrependemos, pois a repercussão deles tem sido gratificante. No início, eles tiveram um pouco de dificuldade, mas depois foram amadurecendo as ideias e a responsabilidade no decorrer da atividade " professora, Tereza

O projeto apresenta como proposta metodológica a técnica Design Thinking, que busca a criação das soluções para problemas de descartes e sua visibilidade de implementação. Usando as cinco fases da técnica, seguindo o conceito de Stanford D. School.

" A pesquisa e realização do campo documental foram desafios mediante o panorama atual de saúde, em meio a pandemia do novo coronavírus. Porém, após este destaque, estamos muito orgulhosos com a participação de cada colega que se dedicou para alcançarmos este resultado " aluno, Anthony Andrade

A iniciativa foi a melhor avaliada pela coordenação e acabou premiada com tablets para toda a equipe.

Sobre o PIE

O Programa de Inovação e Empreendedorismo (PIE) é patrocinado pela Whirlpool e realizado pela NTICS Projetos, em parceria com as secretarias de Educação. O projeto oferece, gratuitamente, oficinas sobre mercado de trabalho e empreendedorismo a mais de 4 mil alunos do Ensino Médio de escolas públicas de Joinville, Rio Claro e Manaus.

O PIE apresenta para os jovens estudantes uma forma criativa de olhar para o futuro profissional, através de uma jornada de oficinas teóricas e práticas totalmente digitais.





