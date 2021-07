Curso de Gastronomia da Faculdade Santa Teresa recebe honraria

MANAUS - O curso de Gastronomia da Faculdade Santa Teresa recebeu a autorização do Ministério da Educação (MEC) para começar a funcionar. O curso recebeu a nota máxima 05 na avaliação do órgão, que abrange aspectos como infraestrutura, proposta pedagógica e qualificação do corpo docente.

A mantenedora da Faculdade Santa Teresa, Maria do Carmo Seffair, diz que o resultado alcançado demonstra o comprometimento da instituição com a formação de qualidade, o que se reflete, também, no portfólio de cursos, sempre acompanhando as demandas de mercado.

A diretora da Faculdade, Amanda Estald, reforça o propósito do curso. “A cidade está ganhando um curso que tem como objetivo não somente formar chefs, mas desenvolver nos profissionais competências voltadas para a área de gestão, empreendedorismo e inovação tecnológica, no segmento de alimentos”, destacou.

A coordenadora do curso de Gastronomia da Faculdade Santa Teresa, Márcia Regina Carvalho, ressalta que a graduação tem como diferencial o currículo, que valoriza a criação e inovação de produtos. “As disciplinas foram estruturadas para estimular habilidades de gestão e empreendedorismo. Teremos, por exemplo, matérias sobre química dos alimentos e métodos de conservação. A estrutura de laboratórios também foi preparada com esse propósito”, adiantou.

O curso contará com um corpo docente qualificado e com experiência no mercado. “Recebemos muitos elogios da comissão do MEC que esteve em Manaus, com relação à equipe”, frisou Márcia Regina.

Além do curso de Gastronomia, a Santa Teresa conta com outras 11 graduações, nas áreas de Humanas, Exatas e de Saúde. Na faculdade, o estudante conta com uma estrutura de excelência para a aprendizagem, com laboratórios e tecnologias que facilitam e auxiliam em todo o processo de formação. A instituição conta, ainda, com um ambiente digital inovador, que permite aos docentes realizarem todo o acompanhamento pedagógico do aluno. Os interessados em conhecer mais sobre os cursos podem acessar o site https://faculdadesantateresa.edu.br. Outras informações podem ser obtidas nos telefones (92) 3302-4856 e 98403-0034.

*Com informações da assessoria

